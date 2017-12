Umenie pod stromček - literatúra

Opäť vám ponúkame náš výber, naše subjektívne tipy na zaujímavé knihy, audioknihy, hudobné cédečka a filmové dévédéčka. Snáď si tu ten svoj vhodný darček nájdete.

8. dec 2010 o 10:00 (kul)

Opäť vám ponúkame náš výber, naše subjektívne tipy na zaujímavé knihy, audioknihy, hudobné cédečka a filmové dévédéčka. Snáď si tu ten svoj vhodný darček nájdete.



KNIHY (50 tipov) | HUDBA (30 tipov) | FILMY (27 tipov)



Holá veta o láske / Dušan Dušek

Slovart

Napriek tomu, že Dušek je aj autorom úspešných filmových scenárov a vyučuje scenáristiku na VŠMU, o filmároch ešte knižku nenapísal. Až teraz. Nie je však zďaleka nie je len o nich, zato určite o láske. "Názov Holá veta o láske sa mi hodil aj preto, že som o niektorých veciach chcel hovoriť bez príkras, no zároveň som sa urputne držal jeho posledného slova - veď aj preto sú na obale tiene troch ženských postáv," hovorí.

Dobroš sa nemusí zastreliť / Jana Juráňová

Aspekt a Občan, demokracia a zodpovednosť

Pre Dobroša je názov knižky iste dobrou správou, trochu v ňu dúfal (možno spolu s autorkou) aj pre nádeje vzbudzujúce priezvisko Dobrík. Je to postava veľmi záživná, kreatívna, ale aj diskriminujúca, a aby to nebolo také jednoduché, tak aj diskriminovaná, s množstvom príhod vlastných i svojich spoluhrdinov. Pri ich spoznávaní sprevádzajú čitateľa aj fotografie z predstavenia Bábkového divadla na Rázcestí.

Budovateľské 50. roky / Juraj Šebo

Ikar

Po úspešných knihách o „zlatých" šesťdesiatych a „normálnych" sedemdesiatych rokoch minulého storočia prichádza autor s ponukou pestrej mozaiky z obdobia rokov päťdesiatych. Potemkinovské obdobie, plné hrôz a absurdít, nie je historickou štúdiou ani nostalgickým spomínaním, ale smutnosmiešnou, neraz ironickou mozaikou desaťročia, ktoré sa pre autora začínalo hrou na pieskovisku a končilo prvými láskami.

Telegram / Stanislav Rakús

KK Bagala

„Rakúsovo výrazné rozprávačstvo sa vyznačuje aj zmyslom pre jazykový a situačný humor, zobrazuje postavy vo chvíľach, keď sa v dôsledku svojich 'energických rozhodnutí' zmietajú v trápnej každodennosti," zhodla sa porota 5. ročníka ceny Anasoft litera a prisúdila mu prvenstvo. A aby to neznelo tak akdemicky dodala, že autorov vynikajúci cit pre slovenčinu zaručuje bezprostredný čitateľský zážitok širokému publiku.

PrešpoRock / Boris Filan

Slovart

Filan je autor so širokým rozhľadom a impozantnou pamäťou. A skvelý rozprávač: "Bratislava je staršia dáma, v mladosti krásavica, veď mala otecka Rakúšana, mamičku Maďarku. Kedysi bola vydatá za Bystričana, od ktorého sa ako-tak naučila po slovensky, ale prekážajú jej nové, zle urobené zuby. Bratislava, stará pani v nových šatách. Mohla by mať aktuálne výstižný slogan. Bratislava, mesto lekární a pizzérií." PrešpoRock je voľným pokračovaním príbehov z Bratislavských krutostí.

Sexodus / Z. H. Bukowsky

Ikar

Aj slovenská literatúra má svojho Bukowského, a tak názov a téma knihy vôbec neprekvapujú. „Vyhľadávaním romantických vzťahov s nesprávnymi ženami na nesprávnom mieste sa podvedome sám bičuje ku sklamaniam," hovorí o svojom hrdinovi anonymný autor z Galanty, ktorého vo vydavateľstve opisujú ako prekvapujúco nenápadného introverta. „Šesť mojich rokov som opísal v tejto knihe, deväťdesiat percent knihy je mojou autobiografiou," dodáva on.

Bellevue / Ivana Dobrakovová

Marenčin PT

Devätnásťročná Blanka sa vyberie do medzinárodného tábora v Marseille, kde pracuje v centre Bellevue pre telesne postihnutých. Spočiatku tam vyzerá všetko úžasne: horúce leto, výlety na pláž, priatelia z rôznych kútov sveta, dobrá nálada, družnosť. Idylka sa však postupne rozplynie a už vôbec neplatia slová jej priateľky pri odchode, že to bude lepšia práca ako byť aupairkou a trčať "v nejakej zasratej rodine a tváriť sa vďačne."

Blíženci a protinožci / Peter Krištúfek

Marenčin PT

Po satirickom románe Šepkár je tu ďalší román, tentoraz o spisovateľovi, ktorého ničí vlastný príbeh lásky, o sexualite, vášni a predávaní sa. Krištúfek má dar spájať bežné s mimoriadnym, normálne s morbídnym, reálne s fantazijným, možné s nemožným. Takže: spisovateľa Adriána vyhľadá prostitútka a žiada od neho, aby napísal knihu o jej živote. Zrodí sa vášnivý vzťah, ktorý rozvráti autorovu rodinu a prinúti ho zmeniť pohľad na svet.

Voľným okom II / Juraj Mojžiš

F. R. & G.

„Voľné oko je slobodné, tak sa aj pohybuje po tom našom výtvarnom umení a vidí, čo vidí, zastaví sa však len tam, kde mu srdce napovie," uvádza nás autor do svojich úvah o osemnástich výtvarníkoch. A vzápätí dodáva, že okrem iného je k tomu dobré vedieť aj čosi o rozdieloch medzi strážnymi psami a anjelmi strážnymi. Kniha je pokračovaním vydávania Mojžišových textov, ktoré v rovnomennej rubrike vychádzali v mesačníku Romboid.

Pomalá lukostrelkyňa / Mila Haugová

Slovenský spisovateľ

"Málokto napíše taký verš ako Mila Haugová. Je to poézia veľmi súčasná, napísaná dnes, u nás, hoci sa v nej ozýva aj cudzí svet. Keď napíše jednoduché slová, že cesta rastie ako vlna, je v tom aj zem, aj more, história, osud, pocit plastického sveta... Žena a muž sú opäť jej hlavná téma, ale o tom je predsa svet. Jej ženskosť preniká svetom a vysvetľuje ho po svojom. Veľmi prenikavo," hovorí o nej jej básnický kolega Ján Buzássy.

Reálne 80. roky / Juraj Šebo

Marenčin PT

Málokto ešte do polovice osemdesiatych rokov veril v zmenu, niečo však viselo vo vzduchu. Starú garnitúru v Kremli vystriedal Gorbačov, na západe Reagan s Thatcherovou pritvrdili, pápež Ján Pavol II. prinášal nádej nielen veriacim. Šebo aj vo svojej štvrtej knihe o dekádach minulého storočia sugestívne opisuje detaily z každodenného života. Jeho kniha vystihuje farby, vône, chute a pocity posledného desaťročia komunistickej totality.

Noc po fronte / Ján Rozner

Marenčin PT

Literárny, divadelný a filmový kritik Ján Rozner (1922 - 2006), ktorý v rokoch normalizácie nesmel publikovať, sa v roku 1977 sa vysťahoval do Nemecka. Slovenskej čitateľskej verejnosti sa predstavil ako úspešný beletrista len nedávno románom Sedem dní do pohrebu, v ktorom spracoval dramatické okolnosti pohrebu svojej manželky Zory Jesenskej. Aj knihu krátkych próz, súvisiacich s povojnovou realitou, autor ich situoval do Bratislavy.

Nosím v sebe mnohé jazvy / Milan Kňažko - Rozhovory s Jánom Štrasserom

Forza Music

"S Milanom som chcel urobiť knižku z viacerých dôvodov, jednak že je to viacrozmerný človek a v neposlednom rade môj starý kamarát. Kňažko bol a ostane pre mňa jednotkou Nežnej revolúcie, človekom, ktorý už pred pádom komunizmu sa dosť výrazne postavil proti režimu a stal sa prvým hovorcom revolúcie. Nato sa nedá zabudnúť. Samozrejme to by asi nebol celkom dôvod na knižku, ale je to skvelý herec," vysvetľuje Ján Štrasser.

Záznamy / Rudolf Sloboda

F. R. & G.

Kniha je súhrnom krátkych esejistických postrehov, zamyslení, úvah, kritík a pochvál mnohých prečítaných kníh pôvodnej slovenskej aj prekladovej literatúry. Tieto poznámky "akoby na okraj prečítaného" približujú Slobodov typický priamočiary, autentický a neopakovateľný spôsob myslenia a rozprávania. Poukazujú na tri hlavné zdroje záujmu tohto výnimočného spisovateľa: filozofiu, náboženské myslenie a beletriu.

Dunaj / Michal Hvorecký

Marenčin PT

Martin a Mona sa spoznali v Bratislave ako deti a ich životy spojila rieka. Ako dospelí sa po rokoch znova stretnú na luxusnej lodi plnej Američanov, ktorá sa plaví z Regensburgu do delty Dunaja v Rumunsku. Dvadsať dní a takmer tritisíc kilometrov, od Čierneho lesa po Čierne more, mladý muž a jeho osudová žena verzus stodvadsať starých ľudí. Dobrodružný cestopis, paródia masovej turistiky a hlavne príbeh o láske, ktorá stála na vode.

Minulý rok v Jeruzaleme / Peter Salner

Marenčin PT

Internetové fórum židovských emigrantov, ktorí po okupácii v roku 1968 opustili Slovensko, vzniklo pôvodne ad hoc v roku 2004 pre stretnutie v Bratislave. Dnes tvorí (už aj s pribúdajúcimi členmi z Česka, Kanady, USA i ďalších krajín) okolo 300 ľudí. Po ich nedávnych stretnutiach v Košiciach a na Táľoch nasledoval spoločný týždeň v Izraeli, tento pobyt aj ďalšie aktivity fóra dokumentuje Salnerova najnovšia kniha.

Rok Lasicu / Dvanásť rozhovorov Jána Štrassera s Milanom Lasicom

Forza Music

Dvanásť rozhovorov skúseného publicistu, textára a básnika Jána Štrassera s jedinečnou osobnosťou našej kultúry Milanom Lasicom o všetkom, čo sme v dvanástich mesiacoch predošlého roku na Slovensku, ale i vo svete prežívali. Vtipne a so šarmom komentované udalosti, ale i rôzne kauzy, ktoré nám priamo či nepriamo zasiahli do života. Ten tip na Lasicu bol znásobený jeho tohtoročnou sedemdesiatkou.

Bon voyage / Zuzana Mojžišová

Artforum

Reči o láske bývajú banálne a prefláknuté, a napriek tomu možno celkom vážne povedať, že román Zuzany Mojžišovej Bon voyage je ľúbostný román so zlým i dobrým koncom. Je to krutá, láskavá, humorná a najmä presná próza, pričom akýkoľvek happyend je zakomponovaný priamo v možnosti čítať ju. Osou, na ktorú autorka navlieka spomienky, príbehy, príhody, je časť života, v ktorej sa začínajú a končia vzťahy, čo nezostávajú bez dôsledkov.

Mucholapka / Dominik Dán

Slovart

Od vraždy Cley Petresku ubehol presne rok. Opäť bolo leto, opäť boli prázdniny a ľudia sa tešili na dovolenky a zaslúžený oddych pri vode. Na oddelení vrážd sa nikto netešil a odniesť dovolenkový lístok šéfovi sa každý bál. Prišlo obdobie Beštie a muž vraždiaci staršie ženy priamo v ich bytoch ich zásoboval prídelom stále nových a nových prípadov. Dominik Dán, pseudonymný bestsellerový autor ponúka ďalšiu zo svojich detektívok "zo života".

Mandragora / Daša Čejková

Marfa Books

Keďže magická mandragora vo svojej bohatej histórii bola „jabĺčkom lásky", nápojom pre ukrižovaných a všeličím ďalším, samotný názov nám veľa o knihe nepovie. Možno viac autorkin názor, že muži majú svojich ušľachtilých hrdinov, ktorí sa prebojovali do učebníc dejepisu, kým osudy ženských hrdiniek sústreďuje väčšinou beletria. Čejková podľa toho aj koná, no pravda je taká, že ani jej tretia knižka sa nezaobíde bez prítomnosti mužov.

Básne prané v studenej vode / Ján Litvák

F. R. & G.

Štatistika sa nikdy netýka ľudí, len číslic, aj to len tých, čo pasujú do štatistiky. Zdravie nie je chránené. Nákazou je hlúposť. Väčšina sa väčšinou mýli. Nájde sa o štyridsať rokov na Slovensku babička, čo dokáže upiecť chlieb a nebude potetovaná? Množia sa odkazy na budúcnosť, ale budúcnosť nikto nepozná. Aj takéto sú Litvákove básne prané v studenej vode, niektoré nežné, iné bežné či svetobežné.

Milan Rastislav Štefánik - V zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie

Editori Miloslav Čaplovič, Bohumila Ferenčuhová, Mária Stanová

Vojenský historický ústav - MO SR

„Liekom na legendy nie sú antilegendy, ale seriózny historický výskum, ktorý by mal vyústiť do novej monografie," hovorí Milan Zemko, jeden zo štvrťstovky autorov zborníka. Jeho kolegami sú osobnosti z krajín, kde Štefánik, „ktorý nepatril len Slovensku", pôsobil. Spoznávame ho ako človeka s bohatým citovým životom, pragmatika, politika či nekompromisného vojaka.

Plač vo vetre / Ľuboš Zeman

Ikar

„Si krátkozraký ostrovid / A vo chvíli keď začneš vidieť jasne / Zatlačia ti oči naveky." To nie sú práve najoptimistickejšie verše, no celá pravda je komplikovanejšia. V tej básni hrdina už predtým oslepne z lásky, napríklad. A to nie je všetko, treba čítať ďalšie i predchádzajúce verše knižky Ľuboša Zemana, tohto moderného, stále sviežeho autora, ktorý vďaka svojim viacerým iným, známejším profesiám zostal „dobre utajeným básnikom".

Osmijanko sa vracia / Krista Bendová

Buvik

Vtip, humor a fantázia charakterizujú najnovší výber z Osmijankových rozprávok Kristy Bendovej, ktoré vznikali pred takmer päťdesiatimi rokmi v Slovenskom rozhlase ako unikátny seriál, vysielaný týždenne celých šesť rokov. Rozprávky pozná niekoľko generácií poslucháčov najmä vďaka magickej interpretácii Ctibora Filčíka. Osmijankove rozprávky ilustrovala Božena Plocháňová a skvelú typogafiu im dodal Svetozár Mydlo.

V tieni Tretej ríše. Oficiálne fotografie Slovenského štátu / Bohunka Koklesová

Slovart

Oficiálne fotografie vojnovej Slovenskej republiky nie sú v dejinách slovenskej fotografie ešte stále veľmi známe. Publikácia Bohunky Koklesovej predstavuje výber asi 450 fotografií, mapujúci politiku, vojnu či veľké zhromaždenia. Autorka sa sústredila na sformulovanie vzťahu medzi fotografiou a históriou, definuje pojem oficiálna fotografia, tlač, propaganda, cenzúra, interpretuje jednotlivé fotografické reportáže, a tak sa mnohé historické udalosti zobrazia v novom svetle.

Shooty / Roky Fica I. Výber frkov a ilustrácií z denníka SME 2006 - 2010

Slovart

Publikácia Roky Fica I. predstavuje Martina Shootyho Šútovca a jeho dávnejšie i najnovšie kreslené komentáre každodenných udalostí, hodnotenia politického či kultúrne života na Slovensku. A tak ako sa Shootyho karikatúry stali už neoddeliteľnou súčasťou našich rozhovorov s priateľmi a dokonca sporov s bývalým predsedom vlády i inými politikmi, tak sa aj publikácia s jeho ilustráciami a karikatúrami môže stať nevyhnutnou súčasťou vašej knižnice.



Dvanásť príbehov z cudziny / Gabriel García Márquez Ikar Poviedková kniha patrí do záverečného tvorivého obdobia kolumbijského mága a Márquez v nej svojich protagonistov celkom výnimočne umiestnil do Európy. Má s ňou svoje skúsenosti, začínal tam svoju kariéru ako novinár. A tak motív samoty, taký častý v jeho románoch, získava aj geografický rozmer, čaro vzdialeného domova sa znásobuje v „európskej realite", kde sa Márquezove postavy stretávajú s nepoznanými úskaliami. Strýko z Bratislavy / Dietmar Grieser Kalligram, preklad Teodora Chmelová, Janka Lizáková Úspešný autor sa vydal po rakúskych stopách na Slovensku. Je ich až nečakane veľa a vedú na Bratislavský hrad, do Grassalkovichovho paláca, manderláku či Café Mayer. No nezostalo len pri prešporskom strýkovi, takže žiadny bratislavocentrizmus na rakúsky spôsob. Kniha hovorí aj o Liptove, Záhorskej Vsi, Komárne a rozcestovaný nadšený autor načas opustil rakúsku stopu a nechal sa uniesť napríklad aj Andym Warholom. Ilustrované včelařství / Yves Gustin Baobab a GplusG, preklad Marie Dudilieux „Stáva sa, že v úli alebo počas letu sa medzi sebou dorozumievame len vibráciami krídel, ktoré vydávajú hlboké alebo vysoké tóny," informuje v komiksovej bubline usmiata včela. Ktovie, či včely mávajú dobrú náladu, Yves Gustin si to zrejme myslí. No hlavne sa svojou originálnou ilustrovanou publikáciou plnou humoru a komiksových prvkov zaslúži aj o skvelú zábavu. A pritom ide o vážne veci, ozajstnú rozsiahlu príručku o svete včelárstva. Autentický kulovátor / Vít Kremlička Revolver Revue Autor patril v 80. rokoch k poslednej, vtedy nastupujúcej vlne českého literárneho undergroundu (spolu s Jáchymom Topolom, J. H. Krchovským či Petrom Placákom). Nové vydanie Autentického kulovátora približuje nielen ráz ranej Kremličkovej tvorby, ale osobitou typografickou úpravou Viktora Karlíka, ktorej základom je zväčšený pôvodný autorov strojopis, aj sprítomňuje legendárne samizdatové vydanie zbierky. Duch Llana Estacada / Karl May Európa Mayovky treba čítať v tom správnom období, nadchnúť sa pre ne a potom spomínať. No tentoraz si okrem cieľovej skupiny prídu na svoje aj starší fajnšmekri. Slávny román, v ktorom sa zišli takmer všetky kľúčové postavy Mayových kníh, vychádza totiž prvýkrát v pôvodnej a neskrátenej podobe. A hoci šanca pamätať si, čo kedysi v knihe bolo a čo nie, je malá, motivácia oživiť si ducha Llana Estacada tu určite je. Pán Safaládka a pán Špajdlička / Zdeněk Svěrák Albatros, preklad Marián Heveši Páni Safaládka a Špajdlička sa skamarátili už začiatkom sedemdesiatych rokov, keď si ich Zdeněk Svěrák vymyslel pre svoje deti. Na rozdiel od nich aj ich autora však svojráznych pánov neúprosný čas nijako nepoznačil, a tak k dvom pôvodným príbehom o neuveriteľnom priateľstve, spečatenom tlačenkou a lipovým čajom, mohol Svěrák pripísať po vyše troch desaťročiach ďalší. Jánošíci s těžkou hlavou / Ľubomír Smatana Nakladatelství 65. pole Mýty a realita Slovenska očami českého reportéra, znie podtitul knihy Jánošíci s těžkou hlavou. Tými Jánošíkmi sme všetci, nota bene, keď predseda nedávnej vlády vyhlásil spravodlivého Jurka za vzor svojho kabinetu, čo Smatana, objektívny, vtipný aj ironický, ale zjavne sympatiami naklonený ku krajine, z ktorej pochádza, nemohol nespomenúť. Tú ťažkú hlavu spôsobuje všeličo, citlivé a nekonečné slovensko-maďarské vzťahy nevynímajúc. Shakespeare a jeviště svět / Martin Hilský Academia Kniha je pokusom nahliadnuť na Shakespearovo dielo v kontexte anglickej renesancie. Chce byť predovšetkým pozvaním do fascinujúceho sveta Shakespearovej imaginácie, ktorú Hilský chápe v najširšom zmysle - patria do nej predstavy o svete, o poriadku prírody a človeka, o vzťahu medzi realitou a ilúziou. Chronologicky radené štúdie a eseje ponúkajú pohľad na vývoj Shakespearových komédií, tragédií, historických hier, romancí, ale aj na všetky básnické diela, vrátane Sonetov. Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace / Petr A. Bílek, Blanka Činátlová Pistorius & Olšanská Všedný život obyvateľov Československa sedemdesiatych rokov 20. storočia bol na každom kroku poznamenaný ideologickou propagandou. Do súkromia všetkých generácií prenikla prostredníctvom popkultúry vo filmovej a seriálovej tvorbe či hudobnej produkcii. Súbor zrozumiteľným jazykom napísaných štúdií Tesilová kavalerie ponúka pohľad napríklad na zobrazovanie lásky na televíznych obrazovkách, na úlohu dobovej módy a vzhľadu či na hodnotu domáceho majstrovania. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury / Věra Frolcová, Eva Večerková Vyšehrad Kniha popisuje kultúrne tradície spojené s oslavou Vianoc národov európskeho Západu i Východu. Mnohé sa dochovali do súčasnosti a majú kresťanské i mimokresťanské korene. Jednotlivé kapitoly odhaľujú pozostatky pohanských slávností, spojených so slnovratom, s novoročnou mágiou a hostinami uprostred zimy, ku ktorým patrí obradné spaľovanie vianočného polena, pečenie veľkých kruhových chlebov alebo koledovanie. Zvláštnu pozornosť venujú autorky kultu Kristovho narodenia. Dejiny Biblie. Od ústnej tradície do súčasnosti / Karen Armstrong Slovart Karen Armstrongová ponúka nový pohľad na Knihu kníh. Sleduje vývoj hebrejskej Biblie i Novej zmluvy, aby poukázala na rôznorodé vplyvy, ktoré pomáhali pri formovaní týchto posvätných textov. Vychádzajúc zo židovského vyznávania midrašu a kresťanského kultu Ježiša a pokračujúc vplyvom Pavlových listov na reformáciu autorka približuje kontexty, v akých treba rozumieť a vysvetľovať týchto šesťdesiat šesť kníh a objasňuje tiež sociálne potreby, na ktoré knihy reagujú. Dějiny CIA / Tim Weiner Argo, Dokořán Tim Weiner je reportér novín New York Times. Má za sebou tri knihy a Pullitzerovu cenu. Už v prvých dvoch knihách sa púšťal na horúcu pôdu. V zatiaľ poslednej knihe, venovanej dejinám Ústrednej spravodajskej služby, v tejto tradícii pokračuje. Autor knihy sám uvádza, že bol nútený prečítať viac ako päťdesiattisíc dokumentov z archívov CIA, Bieleho domu a ministerstva zahraničia, ale naviac musel získať aj dve tisícky vyjadrení bývalých pracovníkov služby, vojakov a diplomatov. Moje šílené století II. / Ivan Klíma Academia V druhom zväzku pamätí Ivana Klímy sa ocitáme v horúcom lete roku 1967. Čitateľ právom tuší, že autorov život, podobne ako život v celej krajine sa už skoro ocitne v politických turbulenciách.. Tak ako v prvom dieli aj tu Klíma pútavo opisuje nielen osudy svojej rodiny, ale aj podstatné udalosti v krajine a ich reflexiu v zahraničí. Ešte predtým, ako krajinu od Západu opäť oddelila železná opona, dostane autor ponuku z USA, je však natoľko spätý s českou kultúrou, že nakoniec zostane doma. Posledná noc na Twisted River / John Irving Slovart Už dvanásty román Johna Irvinga sľubuje to, na čo sú verní čitatelia pri jeho románoch už zvyknutí - bizarné nehody, zápasy, napätie a neočakávané, vyhranené situácie. Posledná noc na Twisted River sa odohráva pred päťdesiatimi rokmi v drevorubačskom tábore v New Hampshire. Zdanlivo jednotvárny a pokojný život Dominica a jeho syna sa náhle zmení na život štvaných vyhnancov, ktorí sa snažia utiecť pred spravodlivosťou. Anna Gavalda / Pár gramov pohody Slovart Francúzka, Anna Gavalda, ktorú vďaka úspechom románov Chcem aby ma niekto niekde čakal či Miloval som ju, netreba predstavovať, prichádza s ďalším románom. Rovnako ako predošlé je aj tento o vzťahoch. Tento raz autorka s ľahkosťou, trochu nostalgicky a trochu bláznivo rozpráva o stretnutí štyroch súrodencov po tridsiatke, ktorí sú pozvaní na svadbu sesternice. Po počiatočných starostiach na nich čaká Pár gramov pohody, je to však to, po čom túžia? Katharina Hagena / Chuť jablečných jadýrek Host „Vonia letom, jablkami a ríbezľami. Chuť jablčných jadierok je sladká i horká zároveň. Je to smutný, ale útešný príbeh o spomienkach," napísala o románe Kathariny Hageny Martina Meisterová z Die Zeit. A skutočne, ide o rozprávania plné magického lesku, ktorým dýchajú spomienky na prázdniny u starých rodičov. Román s humorom a nadhľadom hovorí o spomínaní, zabúdaní a tajomstvách osudov troch generácií žien jednej rodiny. Pokorenie / Philip Roth Slovart Po románe Rozhorčení sa Philip Roth vracia k starým témam z románu Everyman Ktokoľvek. Román Pokorenie detailne vykresľuje, čo všetko sa odohráva v mysli človeka, ktorý si je roky vedomý svojho úspechu a neskôr pomaly prežíva svoj pád, starne fyzicky aj psychicky. Ústrednou postavou je celebrita, slávny divadelný a filmový herec, ktorý sa z výslnia dostane až do psychiatrického ústavu, ostáva sám, apatický a nespoločenský. Haruki Murakami / Po otřasech Odeon Fanúšikovia Harukiho Murakamiho majú tento rok na výber. O čem mluvím, když mluvím o béhání je na pultoch už zopár týždňov, no okrem nej vydáva Odeon aj zbierku poviedok Po otřesech. Už tradičné Murakamiho témy nenaplnenej lásky, tajomstvá minulosti a životné tragédie sú súčasťou poviedok, ktoré sa odohrávajú v roku 1995, keď Japonsko postihlo rozsiahle zemetrasenie a útok v tokijskom metre. So samotnými udalosťami nemajú príbehy nič spoločné, opäť však prenikajú do spletitých ľudských vzťahov. Peter Stamm / Približná krajina Kalligram Je krajina zrkadlom ľudskej duše a stáva sa ľudská duša krajinou? Čo ju tvorí - krajinu vlastnej duše? Prostredníctvom detailného pohľadu na Kathrine, nórsku colníčku, a sugestívnym obrazom prírody nahliada Peter Stamm na hľadanie vlastnej identity, ktoré sa nezaobíde bez rozhodnutí a pohybu, fyzického aj psychického. Cesta za slnkom a opätovný návrat hlavnej postavy smerujú k jedinému - nájsť svoju vlastnú približnú krajinu a dať jej presnejšie kontúry. John Ajvide Lindqvist / Nech vojde ten pravý Marenčin PT John Ajvide Lindqvist napísal trochu netradičný hororový príbeh, ktorý sa stihol stať bestsellerom, dočkal sa filmového spracovania domácich Švédov a zuby si naň už brúsia aj Američania. Odohráva sa na sídlisku začiatkom osemdesiatych rokov na robotníckom predmestí Štokholmu. Oskar má dvanásť rokov, v škole ho šikanujú. Začne sa stretávať s rovnako starou Eli. Chvíľu mu trvá, než pochopí, prečo má dvanásť rokov už veľmi dlho, stretáva ju iba v noci a čo pre ňu robí ten zvláštny muž, s ktorým býva v poloprázdnom byte.

Vlna 68 - 84, Mladí slovenskí architekti Tomáš Žáček, Katarína Trnovská Slovart Predstava, že mladí slovenskí architekti neexistujú je preč. Katarína Trnovská spolu s Tomášom Žáčekom zostavila jedinečnú knihu, ktorú je možné nazvať kronikou, zápisom, referátom, komentárom a predovšetkým správou o aktuálnej situácii mladej architektúry. Texty Hansa Ibelingsa (NL), Ivana Gütlera, Márie Topolčanskej a Imra Vaška sprevádzajú vizuálne príťažlivý prehľad 111 architektonických projektov viac ako štyridsiatich architektov alebo kolektívov. Dějiny fotografie The George Eastman House Collection Taschen Dnes je už málokto bez fotoaparátu. Všetci sú odborníkmi, ale popri tom má stále fotka svoje pravidlá a históriu. Dôkazom toho je aj vizuálne príťažlivá publikácia Dějiny fotografie, od roku 1839 do současnosti, ktorú vydalo Múzeum George Eastman House so sídlom v Rochesteri, ktoré je jedno z najvýznamnejších svetových inštitúcií venujúcich sa výskumu, vystavovaniu a uchovávaniu fotografického umenia. Slovenské ateliéry Daniel Brunovský, Denisa Gura-Dorič Vydal Daniel Brunovský Nenápadný obal knihy Slovenské ateliéry skrýva rozhovory kunsthistoričky Denisy Gura-Doričovej a výtvarníka Daniela Brunovského s takmer päťdesiatimi slovenskými výtvarníkmi. Sú „necenzurovanými" záznamami debát, ktoré sa niekde v minulosti začali a nedá sa presne povedať, kedy sa skončia. Kniha výpovedí popredných slovenských výtvarníkov, Rudolfa Filu, Rudolfa Sikoru, Daniela Fischera, Jozefa Jankoviča a mnohých ďalších doplnená fotografiami zachytávajúcimi umelcov v prostredí ich ateliérov patrí medzi tie, ktoré by v knižnici nemali chýbať. Giacomettiho smiech? Iva Mojžišová VŠVU „Úlohou kritiky nie je iba kritizovať," hovorí jedna z popredných slovenských historičiek umenia Iva Mojžišová. Po Giacomettiho oku vychádza s odstupom rokov ďalší zborník - Giacomettiho smiech?. Osobitým štýlom autorky - Ivy Mojžišovej - pokrýva výskum, historickú interpretáciu a kritiku slovenskej a zahraničnej umeleckej avantgardy 20. storočia. Obsahuje autorkine texty od 60. rokov minulého storočia po súčasnosť, ktoré sa venujú aj fotografii, bratislavskej Škole umeleckých remesiel, pôvodu umeleckej kritiky a ďalším. Tento rok sa na našom trhu častejšie objavujú aj audioknihy. Zažite literatúru trochu inak, vyberte si z našich tipov. Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem Tympanum Neskrátená audiokniha vo formáte MP3 predstavuje známy debut českého autora, venovaný téme berlínskeho metra. Román napísaný v strhujúcom tempe sprevádzajú originálne skladby punkovej skupiny U-Bahn. Rudiš predstavuje podzemie a miesto živých príbehov, kde sa hlavný hrdina stretáva so svojou láskou. Autor po vydaní debutu zažiaril na českej literárnej scéne. Tomáš Halík: Co je bez chvění, není pevné NLN Tomáš Halík už napísal celú sériu úspešných kníh s teologickými témami, táto je zrejme najznámejšia z nich. Štrnásť meditatívnych textov je inšpirovaných zážitkami a dojmami z ciest, vlastným životom aj otázkami filozofie náboženstva. Autor sa zamýšľa nad ľudskou biedou, vzťahom k násiliu, histórii, osobnej zodpovednosti, ale aj nad láskou a ľudským šťastím. Daniil Charms: Príbehy Kniha do ucha Pre dielo ruského autora sú typické kratučké poviedky s niekoľkými odstavcami, popisujúce veľmi jednoduchým jazykom celkom absurdnú situáciu. Vo svojich dielach pre dospelých prejavuje veľké zhnusenie z detí a zvierat, a tiež zo starých ľudí, no publikoval tiež literárne diela (prevažne básne) pre deti. Príbehy číta Dado Nagy, hudbu zložil Juraj Dobrakov. Michal Hvorecký: Pastiersky list Tympanum Prvá audiokniha Michala Hvoreckého vyšla ešte vlani. Satirické, autobiografické, mimoriadne ostré krátke poviedky, fejtóny a glosy vyvolali množstvo diskusií, ale aj nomináciu na Novinársku cenu za najlepší komentár roka. Terčom spisovateľovej pozornosti sú zahraničná aj slovenská reklama, kultúra, hudba a spoločenský život vôbec. Arnošt Lustig: Dívka s jizvou Mladá fronta Autor predkladá novú prózu, ktorá vznikla prepracovaním rovnomennej poviedky, mal by podľa nej vzniknúť aj film. V príbehu sa stretávame s Jitkou Thelénovou, vychovávanou v Pražskom ústave pre rasovo čisté dievčatá. Dostala sa tam po smrti svojich rodičov, ktorí sa stali obeťami teroru po atentáte na Heydricha. V hlavnej hrdinke sa prebúdza ženskosť, ale aj nenávisť voči tým, čo zapríčinili stratu jej najbližších. Stephen King: Vykoupení z věznice Shawshank Tympanum Slávna poviedka amerického kultového spisovateľa Stephena Kinga, podľa ktorej bol nakrútený slávny film. Tentoraz v podobe neskrátenej audioknihy v podaní Oldřicha Kaisera. Príbeh Andyho Dufresna, ktorého život sa drasticky zmení potom, ako ho krivo obvinia a usvedčia z vraždy svojej ženy a jej milenca. A tak putuje na dva doživotné tresty do väznice Shawshank. Celý čas nemyslí na nič iné ako na útek. Lev Nikolajevič Tolstoj: Anna Karenina Radioservis Pred pár dňami uplynulo sto rokov od smrti ruského spisovateľa, ktorého na jeho poslednej ceste (resp. úteku) sprevádzal slovenský lekár Dušan Makovický. Nahrávka tragického príbehu lásky, ktorý začína vetou o tom, že šťastné rodiny sa na seba podobajú, ale nešťastné sú nešťastnými každá svojim vlastným spôsobom pochádza z roku 1967. V titulnej úlohe sa predstaví Blanka Bohdanová, ďalej účinkujú Vladimír Ráž, Martin Růžek, Jana Hlaváčová a ďalší.