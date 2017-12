Umenie pod stromček - hudba

8. dec 2010 o 10:00 (kul)

Opäť vám ponúkame náš výber, naše subjektívne tipy na zaujímavé knihy, audioknihy, hudobné cédečka a filmové dévédéčka. Snáď si tu ten svoj vhodný darček nájdete.



Jana Kirschner - Krajina rovina

Universal

Po "anglickom" albume prišla Jana Kirschner so "slovenským", no paradoxne práve práve táto nahrávka má silnejší exportný potenciál. Je na na nej totiž viac sama sebou. Otvorila sa v textoch, aj po hudobnej stránke, čo je i zásluhou producenta Eddieho Stevensa, ktorý do jej pesničiek priniesol hravú elektroniku. Spolu so slovenskou melodikou to funguje veľmi zaujímavo. "Jana Kirschner už tu má blízko k zlomeným dušiam starých šansoniérok, černošským soulovým speváčkam a náladám pesničkárky PJ Harvey," napísali sme v recenzii albumu.

Richard Müller - Už

Sony Music

Ísť na to inak si vyskúšal aj spevák Richard Müller. Na novom albume sa odovzdal do rúk o generáciu mladším spolupracovníkom až natoľko, že miestami pôsobí iba ako hosť. A to sa prekvapivo netýka len hudby a moderného zvuku, čo je dielom producentov zo zoskupenia Creative Music House, ale aj v textoch - až štyri dodal Vlado Krausz, ktorý píše pre IMT Smile). Vo väčšine pesničiek to však bolo dobré rozhodnutie. Odvaha prekročiť vlastný tieň sa na našej scéne cení dvojnásobne.

Katarína Knechtová - Do nekonečna

Universal

Výberovku Kataríny Knechtovej tvoria dve cédečka a podtitul "Very Best of" je viac než výstižný. V kolekcii takmer štyridsiatich pesničiek nájdete všetko podstatné, čo táto speváčka kedy naspievala. Hitovky s kapelou Peha i jej začiatky v IMT Smile po boku Ivana Táslera, skladbu Muoj bože z Jakubiskovho filmu Bathory alebo futbalovú hymnu či duet s Michalom Hrůzom. Sama tvrdí, že viac než na minulosť myslí na nový projekt s koncertným bubeníkom skupiny Depeche Mode.

Longital - Teraz

Slnko records

Začínali v domáckych podmienkach, no vypracovali sa na jednu z najzaujímavejších domácich skupín. Longital čoraz častejšie koncertujú v zahraničí, nedávna cena Tatrabanky a niekoľko koncertov s oscarovým duom Hansard Irglová tiež jasne dokazuje, že prerástli hranice alternatívnej scény. "Album Teraz je o tom postaviť sa na svoje miesto tu a teraz, žiť radostne aj so všetkými skúškami a prekážkami, ktoré sú pred nás kladené," odkazuje kapela, ktorá veľmi muzikálne mieša tradičné nástroje s elektronikou.

Živé kvety - Spúšť

Slnko records

Zdalo by sa, že tempo, aké zvolila na nahrávanie nových albumov Živé kvety je privysoké, no jej posledný album má len polhodinu a v kolekcii ôsmich skladieb je navyše jedna coververzia, Krylovej Karavany mraků. Bratislavská skupina si stále robí priamočiare gitarové pesničky so silnými textami bez ohľadu na módne trendy na hudobnej scéne. Kráča si za svojím nenápadne, ale istým krokom, čo jej stále viac rozširuje počet fanúšikov.

Hapka & Horáček

Benefice černých koní (1987 - 2010)

Universal

Vianoce sú ideálnym časom na kupovanie a obdarovávanie rôznymi kolekciami alebo výberovými albumami. O jeden z nich sa postarala aj slávny český autorský tandem Hapka & Horáček. Ich pesničky za dve dekády spievali mnohé hlavné postavy českej i slovenskej scény. Za 150 minút sa prestriedajú Hana Hegerová, Lucie Bílá, Richard Müller, Michael Kocáb, Jaromír Nohavica či Jana Kirschner, nechýba tu ani skladba z Manéže Bolka Polívku.

Robert Plant & The Band of Joy

Universal

Spevák hardrockovej legendy Led Zeppelin už dávno prekročil tieň tejto skupiny. V rozbehnutej sólovej kariére po megaúspešnom albume Rising Sand (2007) pokračuje aj nahrávkou so skupinou Band Of Joy. Stavil na prevzaté, menej známe skladby. Sústredil sa najmä na country a gospel, ale sú tu aj dve krásne pesničky od zabudnutých alternatívnych rockerov Low z 90. rokov. Dnes 63 -ročný Plant už má charizmu úplne iného typu. Z bohémskeho rockera je starý Indián, ktorý má čo povedať nielen súkme¨ľovcom.

Eric Clapton

Warner

Devätnásty sólový album slávneho gitaristu znie ako záznam jam session ostrieľaných veteránov, medzi ktorými boli hostia ako Steve Winwood či Wynton Marsalis. Čo prekvapí už pri prvom počúvaní, je pestrosť: „Neurobil som to, čo som pôvodne zamýšľal. Ale je to tak lepšie. Nechal som veci plynúť a vznikla eklektická kolekcia skladieb," vysvetľuje Clapton. Bluesová klasika sa strieda s tradicionálmi, aké pred sto rokmi hrávali brass bandy v uliciach New Orleansu, na záver dokonca príde na džezový evergreen Autumn Leaves.

Peter Gabriel - Scratch My Back

EMI

A do tretice známy matador, ktorý siahol po prevzatých skladbách. Peter Gabriel sa dostal asi najďalej, v zmysle toho ako stvoriť úplne nové originály. Úplne vynechal gitary a bicie, použil iba klasických muzikantov a svoj hlas. Je tu skôr civilne spievajúcim šansoniérom, ktorý originál urobí dramatickejším (Bowieho Heroes, My Body is a Cage od Arcade Fire), inde ho zase úplne zbaví tanečného rytmu (The Boy in the Bubble Paula Simona), posunie ho úplne do nového rozmeru (radioheadovku Street Spirit takmer nespoznáte) alebo pribrúsi jemnú baladu (Philadelphia Neila Younga).

Johnny Cash - American VI: Aint No Grave

American Recordings

Posledná zo série nahrávok legendárneho speváka Johnnyho Casha s legendárnym producentom Rickom Rubinom a tretia, ktorá vznikla po jeho smrti. Sú to pravé labutie piesne veľkého majstra, ktorý je vyrovnaný so životom a vie, že koniec je blízko - dojímavé, so spirituálnym nábojom. Jeden z ukážkových príkladov výrazu "osobný album". Cash siahol po skladbách Sheryl Crow, Krisa Kristoffersona a album uzatvára Aloha Oe, melódia z roku 1877, ktorú naspieval aj Elvis Presley.

John Lennon - Signature box

EMI / Capitol

Na okrúhle tohtoročné výročia narodenia aj smrti Johna Lennona sa pripravil aj jeho vydavateľ a tak si môžete vybrať, čo si kúpiť. Jeho remasterované albumy, ktoré urobil po rozpade Beatles dostanete buď samostatne (ale v pekne spravenom digipakovom obale pripomínajúcom staré LP platne) alebo v exkluzívnej krabici so 60-stranovým bookletom. V kolekcii jedenástich cédečiek sú dve bonusové - na tom prvom sú jeho single, na druhom domáce demá.

Neil Young - Le Noise

Warner

Darmo, o väčšinu najlepších nových albumov sa v tomto roku postarala stará garda. Jeden z tých najoriginálnejších urobil kanadský pesničkár Neil Young v spolupráci s producentom Danielom Lanoisom (U2) urobil skvelý album. Young okrem svojich gitár do štúdia priniesol iba niekoľko pesničiek, Lanois to celé nahrával a odvážne sa pohral so zvukom. Nie je to nahrávka na prvé počutie, ale čím viac ju točíte v prehrávači, tým viac prepadnete jej strhujúcej sile.

Joanna Newsom - Have One On Me

Drag City/Wegart

Joanna Newsom, 28-ročná speváčka a autorka z Kalifornie, sa v jednom ryse od väčšiny kolegov líši. Z podhubia všetkých miniaturistov a majstrov trojminútových skladieb odrazu vyrástol niekto, v kom piesňový gén zostáva, ale mutuje a operuje v širšom rozlete - až k nábehu na román. Jej najnovšiu nahrávku Have One On Me vychválili takmer všetky svetové médiá od BBC až po mienkotvorný hudobný web Pitchfork.

Norah Jones - ...Featuring Norah Jones

Blue Note Records

Dcéra Raviho Shankara, klaviristka a speváčka Norah Jones okrem vlastných albumov hosťovala na mnohých iných a tak tento výberový album dokázala naplniť až osemnástimi skladbami. Čo meno, to pojem, čo skladba, to pomaly iný žáner: V zozname tých, s ktorými spievala či hrala sú rockeri z Foo Fighters, hiphoperi Outkas, legendárny Ray Charles, country speváčka Dolly Parton či džezmen Herbie Hancock.

Gorillaz - Plastic Beach

EMI

Damon Albarn (ex-Blur) si opäť do štúdia na nahrávanie nového albumu projektu Gorillaz pozval niekoľko slávnych mien, ktoré by sa inak asi nikdy nestretli: arabský etnoorchester, Lou Reeda, Snoopa Doga a ďalších rapperov, soulovú legendu Bobbyho Womacka či členov punkrockovej skupiny The Clash. Albarnove pesničky stále fungujú a hoci sa voľne pohybujú medzi žánrami sú stále viac popovejšie, čím sa stávajú prístupnejšie ešte širšiemu publiku ako doteraz.

Eminem - Recovery

Interscope

Už ho odpísal kde kto. Ale Marshall Mathers sa v roku 2009 vrátil na hudobnú scénu s albumom Relapse a tento návrat sa v aktuálnom roku pokúsil potvrdiť nahrávkou Recovery. Aj keď odozvy kritikov kolísajú od pochvál a nadšenia až po výsmech a krútenie hlavou, Eminem je stále jedným z technicky najschopnejších rapperov na svete. Platí však, že dnes už tým sviežim objavom z konca deväťdesiatych rokov dávno nie je, o to je však prístupnejší masovému publiku.

Arcade Fire - The Suburbs

Začínali ako alternatívna kapela, dnes nemajú problém vypredať newyorskú Madison Square Garden dva večery po sebe. Medzi ich obdivovateľov patria aj slávni hudobníci ako David Bowie, Lou Reed, Chris Martin z Coldplay či skupina U2. Témou nového albumu kanadského zoskupenia, ktoré miluje energickú hru na tradičné nástroje, je život na predmestiach. Vplyvný server Pitchfork mu dal vysoké hodnotenie s nálepkou Best New Music a v recenzii písal o skupine „na vrchole svojich síl". Takto znie garážový rock, ktorý vie vymyslieť chytľavé melódie.

Iron Maiden - The Final Frontier

EMI

Keď niekto nahrá pätnásť štúdiových albumov, ten posledný môže byť naozaj posledný. V prípade britských pionierov heavy metalu to neplatí. The Final Frontier je ich album s najdlhšou minutážou. Stavili na epické, mnohovrstevné piesne s pomalými, často akustickými úvodmi, trochou mystiky a progresie. Album sa rozbieha postupne, no príde aj na typické „maidenovky" s nezameniteľným Dickinsonovým spevom a emotívnymi gitarovými sólami, ktoré Železnú pannu tak preslávili.

Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Def Jam

Kedysi ho považovali za jedného zo spasiteľov amerického hiphop, ktorý stále viac banálnejšej hudby prinášal nádych starých časov. Medzi tým sa však Kanye West zbláznil: arogantný paranoik nahral 808s & Heartbreak, elektropopový album. Jeho novinka je kombináciou oboch prístupov. A nie ledajakou, hocikto nedostáva od Pitchforku 100 percent.

Bobby McFerrin - VOCAbuLarieS

Universal

Osem rokov nechal virtuóz, ktorého jediným nástrojom je jeho hlas čakať svojich fanúšikov na novú nahrávku. Je na nej "len" sedem skladieb, ale každá vybrúsená kompozične i interpretačne. Akoby Bobby McFerrin bilancoval svoju kariéru i zážitky z koncertovania po celom svete v posledných rokoch. Na obale vidíte preklady slova slovníky v rôznych jazykoch, s rovnakou samozrejmosťou majster využíva postupy z tradičnej africkej či východeurópskej hudby, džezu, R&B, popu, viachlasé vokálne harmónie i uvoľnené sólové improvizácie.

Antony and the Johnsons: Swanlights

Rough Trade/Wegart

Kto nepozná výraz komorný pop, mal by siahnuť po nahrávkach Antonyho Hegartyho a jeho skupiny The Johnsons. Ich štvrtý album nadväzuje na predchádzajúcu nahrávku The Crying Light len názvom a nezameniteľným hlasom speváka. Náladovo i zvukovo je oveľa pestrejší, je tu aj bonusová pesnička, ďalší silný duet Antonyho s jeho rovnako nenapodobiteľnou kolegyňou Björk.

Slash

Dick Hayd Records

Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister, Iggy Pop, Chris Cornell, Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), Fergie (Black Eyed Peas), Adam Levine (Maroon 5), Ian Astbury (Cult) - títo všetci sa pohrali s demonahrávkami, ktoré im poslal Slash a poväčšinou k nim aj dopísali texty. Je to typický „All-stars" album. Hudobne nič prevratné, v kolekcii štrnástich pesničiek prevažujú hardrockové kúsky, ktoré pokojne mohli vzniknúť pred dekádou či dvomi. Ale milovníkov starej poctivej hudby, ktorý ho ešte nemajú, určite poteší.

Sting - Symphonicities

Universal

Spojenie klasiky s popom hrozí (a často aj skončí) gýčom, to však nie je prípad Stinga. Spoluprácu so symfonickým orchestrom si najskôr odskúšal koncertne a až po niekoľkých rokoch prišlo na prácu v štúdiu. Zopár šikovných aranžérov sa pohralo s jeho pesničkami ešte z éry skupiny The Police, jeho sólovými hitovkami i menej známymi skladbami.

Pat Metheny - Orchestrion

Nonesuch

Slávny americký (nielen) džezový gitarista si tento rok prvýkrát zahral na Slovensku. Priviezol práve unikátny projekt Orchestrion, kde si vystačí sám. Že pomocou rôznych technických zariadení obsluhuje niekoľko nástrojov na nahrávke pochopiteľne nevidíte, no nahrávka obstojí aj bez toho. Metheny stále napreduje bez potreby šokovať nejakými nestráviteľnosťami alebo intelektuálnou výlučnosťou. Nebojí sa dojímať, byť patetický, nebojí sa krásy, ktorú nástojčivo hľadá celý život.

Brad Mehldau - Highway Rider

Nonesuch

Po sérii nahrávok svojím kvartetom či triom sa Brad Mehldau rozhodol urobiť rovno autorský dvojalbum. Zabudnite na džezové štandardy či coververzie popových hitov, toto je výlučne autorská záležitosť muzikanta, ktorý dokazuje, že je nielen virtuóznym pianistom, ale aj zručným skladateľom, ktorý už je rovnako doma vo svete klasiky ako aj v džeze. Svoje nové nápady zveril komornému orchestru a štyrom kolegom medzi ktorými je aj saxofonista Joshua Redman.

Jan Garbarek & Hilliard Ensemble - Officium Novum

ECM / Divyd

Projekt nórskeho saxofonistu s britským speváckym kvartetom patrí už roky medzi najpredávanejšie albumy prestížneho vydavateľstva klasickej hudby ECM. Tretie pokračovanie nadžánrovej spolupráce špičkových muzikantov sme videli aj na festivale Konvergencie v bratislavskom Dóme sv. Martina.

Arvo Pärt - Symphony No. 4

ECM/Divyd

Jeden zo žijúcich klasikov 20. storočia oslávil 75. rokov a jeho domovská firma mu ako darček dala aj nahrávku jeho Symfónie č. 4. Postarali sa o ňu Los Angeles Philharmonic s dirigentom Esa-Pekka Salonenom a na albume ju dopĺňa ešte jedno hudobne blízke dielo - nová montáž fragmentov z Pärtovho staršieho diela Kanon Pokajanen, ktorú zase urobili Estónsky komorný filharmonický zbor s Tönum Kaljustem.

Požoň sentimental - Minimal

Azyl Records

Štvrtý album "malomestského komorného orchestra", ktorý tvoria Marek Piaček (flauta), Ľubo Burgr (husle), Peter Zagar (klavír) a Boris Lenko (akordeón). Po albume najväčších svojsky prerobených hitov známych interpretov tentoraz nahrali skladby svoje aj od spriaznených skladateľov. Takto znie súčasná klasická hudba. V kolekcii nájdete aj dve pesničky, kde hosťujú ďalšie známe postavy alternatívnej scény - Ján Boleslav Kladivo a Daniel Matej.

Radical Cut - piano duo

Pavlík records

Ivan Šiller je aktívny ako pianista, aj ako organizátor festivalu Space. Od roku 2002 má duo s Andreou Bálešovou-Mudroňovou, ešte počas štúdia v Belgicku. Zahraničnú skúsenosť pretavili do rozhľadu a potrebe venovať sa komornej hudbe 20. storočia a súčasnosti. Tú jasne dokumentuje nahrávka štvorručných skladieb kde sú popri Stravinskom a Kurtágovi aj skladby Jevgenija Iršaja

Various Artists: The Complete Christmas Celebration

Deutsche Grammophon

Albumov na vianočnú tému je množstvo, ak však hľadáte niečo skutočne dobré, siahnite po tejto kolekcii z renomovaného vydavateľstva Deutsche Grammophone. Sedem cédečiek ponúka vianočné diela, ktoré ešte nestihla poznačiť komercia (Bach, Händel, staré anglické koledy) v podaní špičkových svetových interpretov od Johna Eliota Gardinera, Anne Sofie von Otter až po Kirov Orchestra s dirigentom Valerym Gergievom.