Umenie pod stromček - hudobné a filmové dvd

Nahrávky živých hudobných vystúpení majú svoje čaro. Vybrali sme zopár tých, ktoré sa oplatia vidieť.

8. dec 2010 o 10:00 (kul)

Opäť vám ponúkame náš výber, naše subjektívne tipy na zaujímavé knihy, audioknihy, hudobné cédečka a filmové dévédéčka. Snáď si tu ten svoj vhodný darček nájdete.



The 4 Complete Ed Sullivan Shows Starring The Beatles

Universal

Legendárna britská kapela svoju americkú kariéru rozbehla v populárnej televíznej šou Eda Sullivana, kde ju vo februári 1964 sledovalo takmer 80 miliónov divákov. Beatlesáci sa tam neskôr vrátili ešte trikrát a s odstupom vyše polstoročia tu je kompletný záznam. So zreštaurovaným obsahom a remastrovaným zvukom si tak môžete vychutnať raketovú kariéru a postupné zmeny štýlu slávnej skupiny.

U2 - 360 At the Rose Bowl

Universal

Bol to jeden z najočakávanejších koncertov roka. Írski rockeri svoj koncert z baseballového štadiónu v Kalifornii, kde sedelo takmer 100-tisíc fanúšikov prenášali naživo cez YouTube a celkový počet divákov presiahol vyše desať miliónov. Unikátnu šou zaznamenalo takmer tridsať kamier a tak si jej atmosféru môžete vychutnávať aj doma. DVD má niekoľko verzií: samostatný disk, limitovaný luxusný box alebo dvojdisk obsahujúci dokument Squaring The Circle.

Michael Jackson - Vision

Sony

Okrem "nového" albumu bývalého kráľa popu jeho fanúšikovia dostali tento rok aj ďalší darček. Luxusný box troch dévédečiek trvá vyše štyroch hodín. Sú tu videoklipy s novo reštaurovaným obrazom a remastrovaným zvukom a množstvo ďalšieho materiálu pokrývajúceho celú kariéru Michaela Jacksona. Súčasťou limitovanej edícii bude 60-stranová kniha obsahujúca fotografie z nahrávania jednotlivých albumov, ktoré sa zachovali v osobnom archíve speváka.

Depeche Mode - Live in Barcelona

EMI

Stodva koncertov v 40 krajinách. Tak vyzeralo turné k novému albumu Sound Of The Universe kultovej britskej synthpopovej skupiny Depeche Mode. Videli sme ho aj v Bratislave, atmosféru si môžete pripomenúť vďaka záznamu z dvoch vypredaných večerov v Barcelone. Prvé DVD obsahuje zostrih z koncertov, na druhom sú bonusy. Videoklipy k albumu sú štandardnou súčasťou, unikátnejší je dokument Inside The Universe, kde môžete vidieť ako sa rodili vizuály k turné od dvorného fotografa skupiny Antona Corbijna.

Pearl Jam - Live At Austin

Majú povesť jednej z najlepších koncertných skupín a kto zostavu okolo charizmatického speváka Eddieho Veddera nikdy nevidel naživo, pri pozeraní tohto záznamu z festivalu Austin City Limits pochopí veľmi rýchlo prečo. Nadupaná živelná energia, chytľavé pesničky a okrem toho ešte špeciálny hosť Ben Harper.

Blur - Live At Glastonbury

Keď sa králi britpopu 90. rokov sa rozpadli, spevák Damon Albarn sa začal venovať sólovým projektom. S Gorillaz sa mu darí veľmi úspešne, no ponuke zahrať si so svojimi bývalými kolegami neodolal. Kapela odohrala dvä pamätné koncerty - jeden v londýnskom Hyde Parku a druhý na najväčšom open-air festivale v Glastonbury. A že to nebolo hociaké vystúpenie, dokazuje aj záznam končiaci publikom rozchádzajúcim sa za spevu hitovky Tender Is The Night.

Leonard Cohen - Live in London

Sony Music

Záznam z londýnskeho koncertu legendárneho kanadského pesničkára síce vznikol už vlani a on sám si v Bratislave zahral dvakrát za dva roky, lenže Leonard Cohen vyhlásil, že už na žiadne európske turné nepríde. Vo svojich 76-tich rokoch má na to samozrejme nárok. Kto ho nestihol vidieť, má šancu práve vďaka tomuto DVD, ktoré zároveň patrí medzi najvydarenejšie koncertné nahrávky.

Bernstein's Mahler

Deutsche Grammophon

Leonard Bernstein bol famóznym dirigentom, Gustav Mahler skvelým skladateľom. Stretnutie géniov, ktorí sa nestretli lebo žili v iných epochách ponúka DVD renomovaného nemeckého labelu. Uvidíte a vypočujete si na ňom vybrané časti Mahlerových symfónií, ktoré Bernstein naštudoval s viedeňskými filharmonikmi a London Symphony Orchestra.

Filmové dvd



Prečo sa spoliehať na televízny program? Tento rok vyšlo veľa dobrých filmov na dvd, ktoré sa dajú pozerať kedykoľvek.





Vianočná koleda

réžia: Robert Zemeckis

K stovkám vianočných filmov, ktoré budú aj tento rok v programe všetkých televízií, pridávame ešte jeden, možno najhorší. Alebo teda: taký zlý, aké zlé a otravné môžu byť Vianoce. Klasiku Charlesa Dickensa zrežíroval Robert Zemeckis a hrajú v nej Gary Oldman aj Colin Firth - napriek digitálnej úprave ubrazu sa dajú rozoznať. Povedať, že hlavnú úlohu dostal Jim Carrey, by nebolo úplné. Hrá ich niekoľko. Okrem lakomca Ebenezera Scroogea, hrá aj troch vianočných duchov, ktorí ho prídu navštíviť. Už asi nie je treba viac písať, čo on s takou skvelou hereckou ponukou urobil.

Let č. 93

réžia: Paul Greengrass

Samozrejme, toto nie je film, s ktorým by ste niekomu urobili veľkú radosť. Asi nie je veľa ľudí, komu by sa ho chcelo pozerať, pretože to, čo sa v ňom deje, je hrozné. Napriek tomu, vidieť ho je zážitkom.

Režisér Paul Greengrass je Angličan, ale dal si veľkú námahu, aby sa dostal k záznamom z 11. septembra 2001 a k vyhodnoteniu tragických udalostí. Z nich si vybral únos lietadla, ktoré teroristi plánovali odkloniť a nasmerovať na americký Kongres. S citom dokumentaristu zrekonštroval momenty, keď cestujúci pochopili, aký bude ich osud a ako sa snažili zachrániť aspoň životy druhých.

Vicky Cristina Barcelona

réžia: Woody Allen

Woody Allen nakrúca veľa filmov a veľmi rýchlo za sebou, takže človek aj zabudne, čo chcel s ktorým povedať. Ale to nevadí. Javier Bardem hovorí, že ani Woody si veľa zo svojich filmov nepamätá, ani vtedy, keď ich len ide nakrúcať. Keď sa napríklad Javier dostavil na prvý deň nakrúcania komédie Vicky Cristina Barcelona, Woody sa ho spýtal: "Vy ste kto a čo tu robíte?"

Osadné

réžia: Marko Škop

"Dnes sa všetci musíme učiť prezentovať sa, vybrať sa na správne miesta a za niečo lobovať," hovorí slovenský dokumentarista Marko Škop. Tak sa aj niekoľko ľudí z východu Slovenska snaží, aby dedina Osadné nezanikla. Pravoslávny pop, rusínsky aktivista a starosta desaťročia vo funkcii zašli až do Bruselu, aby žiadali pomoc. Dúfali, že ju nájdu hoci u kozmonauta Vladimíra Remeka, lebo on na východe Slovenska študoval a absolvoval cvičné lety. Marko Škop zaznamenal ich cestu a s filmom OSadné zvíťazil minulý rok na festivale v Karlovych Varoch.

Legenda o lietajúcom Cypriánovi

réžia: Mariana Čengel Solčanská

Tento rok sme mali v kinách len jeden slovenský hraný film. V reklmanej kampani nám ohlasovali, že to bude historický veľkofilm - čo nebola pravda, pretože v ňom žiadna veľká scéna nie je. A tak to vyzeralo, že tvorcovia sa chcú zviesť na populárnej vlne historických filmov, ktoré sa, mimochodom, veľmi nepodarili (Bathory, Jánošík). Nakoniec to všetko dopadlo ešte horšie, ako nepresná kampaň sľubovala. Mariana Čengel Solčanská sa v historickom šate pustila do ťažko uchopiteľnej, abstraktnej témy dobra a spirituality a to je v jej filme dôležitejšie ako výpravná forma.

Kuky se vrací

réžia: Jan Svěrák

Je niekoľko možností, ako sa dá s Kukym zavďačiť. Dá sa zozhnať v živej (rozumej plyšovej) podobe, na plagáte, v knižke aj na DVD. Našťastie, už sú preč tie prvé, ťažké peniaze, keď Kukyho nebolo, keď sa dal vidieť iba v kine. Celé to síce vyzerá ako absurdita non plus ultra, ale Janovi Svěrákovi sa touto hračkou podarilo čosi neobvyklé. Kuky sa triafa do estetického vkusu, ľudských hodnôt a zároveň aj do detského útlocitu, ktorý z nás nie a nie vyprchať. Či vypelichať?

Kancl, druhá séria

réžia: Ricky Gervais

Bolo to už pred desiatimi rokmi, keď Ricky Gervais a Stephen Merchant dostali od BBC super nelukratívny čas (v pracovný deň pred obedom) na svoj seriál The Office. Vytvorili si taký zvláštny formát, v jednej kancelárii jedného papierenského podniku kdesi v anglickej diere akože nakrúcali dokument o šéfovi a jeho zamestnancoch. Trápnosť na hranici únosnosti okamžite opantala britských divákov, a keďže je seriál nakrútený s fantastickým zmyslom pre humor, má svojich fanúšikov aj tu. Kým vyšla na DVD druhá časť série, Ricky Gervais (scenárista, režisér aj herec v hlavnej úlohe) už stihol urobiť kariéru v Hollywoode. V januári moderoval odovzdávanie Zlatých Glóbusov, ktoré za Kancl sám má.

Coco Chanel

V rovnakom čase prišli do kín dva filmy o francúzskej módnej návrhárke Coco Chanel. Jeden sa volá Coco a Stravinsky, druhý (v slovenskom preklade) Coco Chanel. Ani jeden z nich nie je klasickým životopisným filmom. Ten prvý je skôr ľúbostným príbehom, bohužiaľ, trochu chladným a povrchným, hoci vizuálne podmanivým. Odporúčame ten druhý. Režisérka Anne Fontaine si pre neho vybrala jednu etapu zo života Coco: jej dospievanie, dozrievanie a oslobodzovanie, teda cestu, na ktorej sa sformovala jej osobnosť. Našla pre to aj výbornú herečku: Audrey Tautou.

Rozorvané objatia

Pedro Almodóvar

Keď sa chodí do kina na Pedra Almodóvara, netreba čakať žiadne prekvapenie. Z jeho filmov vyplýva, že vo filmoch má zmysel len jedno - riešiť ľudské city. O sebe Pedro hovorí, že je hanblivý a že je to naozaj pravda, aj keď mu neveríme. My mu to neveríme preto, že vo svojich filmov sa nebojácne citovo obnažuje a herci mu to neveria preto, že nemá problém ktorúkoľvek scénu zahrať na ukážku sám, aj sexuálnu. Ale tieto diskusie sú vlastne zbytočné. Pri filme Rozorvané objatia stačí vedieť len to, že je to pekný a sugestívny film.

Sherlock Holmes

réžia: Guy Ritchie

Keď na konci minulého roka vstupoval do našich kín Sherlock Holmes nakrútený američanom Guyom Ritchiem, ešte sa možno niekto pohoršoval, že Holmesa hrá Američan. A možno si nie všetci vedeli predstaviť, že seriózneho doktora Watsona bude hrať Jude Law, všeobecne považovaný za fešáka. No a vidíte. V najnovších televíznych verziách, ktoré prišli ešte neskôr, používa Sherlock Holmes mobil, nefajčí, používa nikotínové náplaste a píše si blog. Takže oproti tomu je Ritchieho akčná adaptácia len konzervatívna rároha. Ale pozor, celkom zábavná!

I Love You Phillip Morris

réžia: Glenn Ficarra, John Requa

Jeden je podvodník, druhý je podvodník. Jeden je trestne stíhaný, druhá je trestne stíhaný. Jeden je gay, druhý je gay. Že sa do seba zaľúbia, to bola nevyhnutnosť v skutočnom živote aj krásny a komediálny predpoklad vo filmovom spracovaní. Medzi Stevenom Russelom a Philipom Morrisom bola nezvyčajná lovestory, v ktorej exceluje Jim Carrey a Ewan McGregor. A kto si myslí, že svojim významom nepresiahla hranice komédie, sladko sa mýli.

Hlad

réžia: Steve McQuuen

Od človeka s menom Steve McQueen by sa dalo čakať hocičo. Ten, koho máme na mysli my, sa pred dvomi rokmi prvýkrát ukázal na festivale v Cannes a získal tam cenu za najlepší debut. Nakrútil film Hlad, v ktorom sa vrátil do roku 1981. "Boli to časy, keď vypukli nepokoje v Brixtone, keď futbalový klub Tottenham zvíťazil v Anglickom pohári a keď bol každý deň v televízii Bobby Sands." Bobby Sands režiséra McQueena priťahoval tým, že vo väzení Maze viedol hladovkové hnutie a dúfal, že tým donúti britskú vládu, aby vrátil členom IRA status politického väzňa. Vo svojom filme jeho boj pozmenil na úvahu o tom, kedy je ešte človek martýrom, a kedy už teroristom.

Motel Woodstock

réžia: Ang Lee

Hovorí sa, že ten, kto na Woodstocku bol, ten si naň nespomína. A tak si aj Ang Lee dovolil nakrútiť film o Woodstocku bez toho, že by tam zamontoval čo i len jednu scénu z koncertu. Čert ber koncerty, o hudbu nešlo. Vtedy Američania oplakávali Kennedyho, zvolili si Nixona a hovorili o vojne vo Vietname. Ang Lee na Woodstocku nebol, žil vtedy na Taiwane a o všetkom sa dozvedal z televíznych správ. Film nakrútil podľa knižky Elliota Tibera, ktorý ešte ako mladý chlapec ponúkol organizátorom pozemok a ktorý potom počas koncertov dospel.

Alica v krajine zázrakov

réžia: Tim Burton

Už niekoľkokrát Tim Burton povedal, že vyrastal na dielach Jana Švankmajera. A zase mu bol príkladom, keď si pred časom vyberal námet na svoj nový film. V roku 1988 nakrútil Švankmajer Něco z Alenky - Burton sa do predlohy Lewisa Carrolla pustil v čase, keď už sa začalo nakrúcať v 3D. Viaceré postavy v knižke sú bezočivé, a za bezočivý možno považovať aj Burtonov prístup, pretože on odkaz Carrollovho surreálneho skvostu trochu vyprázdnil. Napriek tomu však jeho film spĺňa jednu zo základných úloh kinematografie - naštartuje predstavivosť a aj úvahy, ktoré sa od knižky nedajú oddeliť.

Che Guevara: Partizánska vojna

Che Guevara: Revolúcia

réžia: Steven Soderbergh

V kinách to Stevenovi Soderberghovi tentoraz príliš nevyšlo, na jeho film o Che Guevarovi sa do kina húfne nechodilo. Možno, že neprišli ani všetci tí, čo nosia Che Guevaru na tričkách alebo na odznakoch. Dôvodov bolo iste viac. Jedným je samotný hrdina, druhým to, že celý film trvá štyri hodiny dvadsať osem minút a distribútori ho rozdelili na dve časti. A tretím to, že to nie je žiadna akčná naháňačka, ale skôr veľmi striedmy, až chirurgicky rozobratý a zanalyzovaný revolucionárov charakter. Veľká škoda, že Soderberghovo úsilie zostalo nedocenené, aspoňže Benicio del Toro dostal v Cannes zaslúženú cenu pre najlepšieho herca.

Cemetery Junction

réžia: Ricky Gervais, Stephen Merchant

Prvý celovečerný film Rickyho Gervaisa a Stephena Marchanta sa do britských kín dostal na jar, a ak nad ním kritici nijako špeciálne nejasali, bolo to v poriadku. Cemetery Junction je prostý, nenáročný a zábavný príbeh o tínedžeroch, ktorí sa narodili v zapadákove. Ani formálne ani filmársky nie je zaujímavý, napriek tomu je škoda, že taký film do našich kín nepríde. Pretože nehovorí len o troch pomotaných kamarátoch, ale aj o mnohých iných a krutých veciach zo života.

Ricky

Francois Ozon

Aj francúzsky režisér Francois Ozon asi ašpiruje o zaradenie medzi popredných európskych surrealistov. Vo filme Ricky sa rozrozprával o chlapcovi, ktorý sa narodil s takou zvláštnou anomáliou, že má krídla a vie lietať. Neznamená to, že si vďaka tomu užíva a slastne lieta, naopak, aj on aj rodina s tým má problémy. Divák o sebe trochu pochybuje a sa cíti tak trochu čudne, keď sa v kine do takého príbehu ponorí a s napätím ho prežíva. Ale Francois Ozon to robil preto, aby sme si predstavili, čo všetko to znamená, keď ste v spoločnosti iný

Kajínek

réžia: Petr Jákl

Film Petra Jákla, bývalého džudistu a kaskadéra bol obrovským hitom v českých kinách a jedna špeciálna projekcia sa urobila aj pre väzňov, dalo by sa povedať, kolegov Jiřího Kajínka. V novodobých dejinách českej polície narobil Jiří Kajínek dosť veľké haló, od roku 1998 ho české súdy považujú za nájomného vraha, ktorý zabil podnikateľa z Plzne a jeho bodyguarda. Päťdesiattri percent Čechov si myslí, že také zločiny nespáchal a obnovenie procesu žiada aj minister vnútra. Petr Jákl o ňom nakrútil akčný film a tvrdí, že pre jeho príbeh je vedľajšie, či je Kajínek vinný alebo nevinný. Ide vraj o systém. No ale skúste sa na to aj vy tak pozerať, keď hrá hlavnú úlohu taký sympatický herec.

Bezstarostná jízda

réžia: Dennis Hopper

Tento film nakrútil Dennis Hopper v permanentne nadrogovanom stave. Bol pri tom ozbrojený nožom, pre prípad, že by mu chcel niekto zasahovať do jeho režisérskej koncepcie. Za jediného tvorcu na pľace považoval len seba, ostatných akceptoval len ako otrokov a platilo to viac-menej aj pre Petra Fondu, tvorcu námetu. Ale čo mal chudák robiť, keď o taký námet nemal zo sveta amerického filmu záujem nikto, len Dennis Hopper. Takto teda vznikla úžasná filmová klasika, ktorú si tento rok pozrieme so závanom smútku, pretože Dennis Hopper v máji zomrel.

Hranica, My zdes

réžia: Jaro Vojtek

V dedine Slemence na Východe Slovenska mali režiséra Jara Vojteka zaradeného medzi podozrivých ľudí. Zvykli si, že za nimi chodia televízne štáby a v správach potom informujú o tom, ako to vyzerá tam, kde do života ľudí násilne zasiahla politická moc. Ale Jaro Vojtek? Ten do Slemeniec roky chodil s kamerou a televízny šot z toho nebol žiadny. Už možno pochopili, minulý rok mal premiéru jeho celovečerný film Hranica. A o teraz vychádza na DVD - spolu s jeho predchádzajúcim a rovnako strhujúcim filmom My zdes. Za oba dostal Vojtek niekoľko cien z medzinárodných festivalov, Hranica nás bude dokonca reprezentovať na Oscaroch.