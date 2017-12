Kultúrne tipy na tento týždeň

Hudobná všehochuť - Nouvelle Vague z Francúzska, japonská experimentálna scéna s čelistom Hiromichi Sakamotom hrajúcim pomocou karbobrúsky, legendy Chick Corea a Gary Burton, aj Duke Ellington Orchestra. To všetko nás čaká tento týždeň.

28. mar 2011 o 10:00 (kul)

Je sa na čo tešiť. V jeden týždeň sa u nás zídu hudobné legendy aj experimentátori.

Pondelok 28. marec 2011

Koncert / Chris Byars Quartet

19.00, Galéria Jána Koniarka v Trnave

Hneď v pondelok sa môžete „naštartovať“ v trnavskej GJK. Večer o 19.00 tam bude hrať newyorská jazzová formácia Chris Byars Quartet (Chris Byars, Ari Roland, Zaid Nasser, Keith Balla) v rámci svojho slovenského turné. Vstup je voľný.

Divadlo / Chránené územie

12.30, 19.00, Ticho a spol., Bratislava

Síce deň po funuse – ale predsa. Aj Ticho a spol. oslávi Svetový deň divadla. A to hosťovačkou – príde Divadlo z pasáže z ich inscenáciou Chránené územie, ktoré hovorí medzinárodným divadelným jazykom, metaforickými obrazmi o tom, čo pre človeka predstavuje jeho chránené územie. Zároveň týmto Ticho a spol. štartuje projekt, v rámci ktorého sa počas roka predstavia ďalšie nezávislé divadlá z celého Slovenska.

Koncert / Bratislavské gitarové kvarteto

19.30, Pálffyho palác na Zámockej v Bratislave

V pondelok o 19.30 odohrá komorný koncert Bratislavské gitarové kvarteto – Miloš Slobodník, Jana Babuliaková, Radka Krajčová a Martin Krajčo. Program tvoria diela známych slovenských skladateľov – Martina Burlasa, Vlada Godára, Ilja Zeljenku a ďalších.

Utorok 29. marec 2011

Febiofest / Nórske drevo

16.30, DK Zrkadlový háj, Bratislava

Všetci nedočkavci Nórskeho dreva, filmu podľa rovnomennej knihy Haruki Murakamiho, majú niekoľko šancí vidieť ho v rámci Febiofestu, ešte pred tým, ako príde oficiálne aj na náš trh. V utorok napríklad v DK Zrkadlový háj. Prečítajte si recenziu - tu.

Film, diskusia / Najväčšie filmové chyby

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Že nie vždy sa všetko vydarí, je nám jasné. Že ani Hollywood nie je neomylný, je tiež jasné. A dá sa na tom aj celkom zabaviť. Šéfredaktor Kinema.sk Peter Konečný príde v utorok na Stanicu aby si trochu posvietil na najväčšie skriptové, faktické, technické a iné vtipné filmové chyby krásy.

Streda 30. marec 2011

Koncert, Film / We Don´t Care About Music Anyway

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

Ani košickí fanúšikovia japonskej experimentálnej scény nebudú ukrátení. V stredu večer sa v Tabačke rozhostí pravý japonský underground! Najprv si pozriete film o tamojšej scéne od Cédrica Dupireho We Don´t Care about Music Anyway a potom vám hlavní protagonisti zahrajú naživo. Legendárny čelista Hiromichi Sakamoto, avantrockeri Kirihito a duo Umi No Yeah!!! sú zárukou, že nudiť sa nebudete!

Koncert / Nouvelle Vague /FR/

20.00, KC Dunaj, Bratislava

Je to tu! Bossa Nova, New Wave a Nouvelle Vague – Marc Collin a Olivier Libaux. Francúzska „Nová vlna“, ktorá má na konte svojské verzi známych hitov, ktoré je však ťažko nazvať cover verziami, príde do Bratislavy. A zostane tu hneď dva dni. V stredu to bude ešte špeciálnejšie, pretože ich koncert bude zároveň otvárať nový kultúrny priestor Dunaj v Bratislave. Vo štvrtok ich uvidíte v Majestic Music Clube.

Štvrtok 31. marec 2011

Výstava / Bez zbytočných rečí

17.00, Nitrianska galéria

Bez zbytočných rečí otvoria vo štvrtok o 17.00 v Nitrianskej galérii výstavu Bez zbytočných rečí. V kurátorskej koncepcii sa predstavia Radovan Čerevka, Tomáš Džadoň, Štefan Papčo, Pavla Sceranková, Ivana Sláviková, Nina Šošková a Ľudmila Valenčíková. Súčasťou vernisáže bude aj krst zborníka textov Forma o dianí na aktuálnej sochárskej scéne a diskusia s autormi a kurátorom.

Koncert / Japanese underground... anyway

20.00, a4 – Nultý priestor, Bratislava

Tak toto vám nemôže ujsť! Ak ste aj náhodou nevideli film o japonskej hudobnej scéne We Don´t Care About Music Anyway, nič to nebráni tomu, aby ste ich teraz videli naživo. Legendárny čelista Hiromichi Sakamoto hrajúci na svojom nástroji bárs pomocou karbobrúsky, avantrockeri Kirihito, či duo Umi No Yeah!!! s pôvabnou gitaristkou – to bude pravý underground... anyway. Brúsime si na to zuby!

Diskusia / Michal Viewegh

16.30, Galeria Artotéka na Kapucínskej, Bratislava

V rámci Týždňa slovenských knižníc máte možnosť v Galérii Artotéka na Kapucínskej v Bratislave stretnúť aj českého spisovateľa a publicistu Michala Viewegha a pobudnúť na debate s ním.

Piatok 1. apríl 2011

Film / Kinečko to myslí vážne

18.00, A4 – Nultý priestor, Bratislava

Aby celý a4-kový záujem okolo filmu We Don´t Care About Music Anyway bol kompletný, po štvrtkovom koncerte jeho protagonistov máte možnosť podebatovať aj s režisérom filmu. Okrem tohto uvidíte aj ďalšie z filmov Cédrica Dupireho. Bude aj párty, na ktorej zahrajú PPPF a DJ Miletička, nové Kinečko a možno príde aj kúzelník. A to všetko, celkom vážne!

Divadlo / Napichovači a lízači

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Herci zo SkRAT-u prídu na Stanicu fešne nastrojení, presne podľa kancelárskeho bussiness dress code. Rozprávať budú aj o tom, že svet sa už nedelí na lovcov a zberačov, ale napichovačov a lízačov. Neviete, ktorí sú ktorí? A nie ste náhodou jedným z nich aj vy?

Sobota 2. apríl 2011

Koncert / Chick Corea a Gary Buton

20.00, Incheba, Bratislava

Dočkali sme sa. Chick Corea a Gary Burton u nás, na jednom pódiu. Legendárny pianista a vibrafonista sa u nás už raz stretli – v roku 1983. Počas koncertu uvidíte aj unikátny dokument o tomto stretnutí. „Veľmi radi sa sem ešte vrátime,“ povedal vtedy Gary Burton. Samému sa to pred pár mesiacmi nepodarilo, nevadí, teraz to už isto vyjde. Prečítajte si aj rozhovor Olivera Reháka s Chickom Coreom a rozhovor s Gary Burtonom.

Divadlo / Lenka Nehanebná

19.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

V sobotu sa pripravte na „nepravdepodobný príbeh pravde-podobnej ženy.“ Každý večer v živom vysielaní z miesta predstavenia a v priamom prenose na lokálnej rádio stanici, Rádio Femme Fatale, pásmo o osudových ženách, moderované Mayou Boquetovou sa ponára do života jednej nedobytnej ženy, ženy veľkej dôležitosti, ba priam životnej nevšednosti. Dámy – chameleóna, ktorá oživuje chuť osudového a tak podmanivého vyžarovania ženy-herečky.

Koncert / Živé kvety

21.00, U Očka, Bratislava

Bratislavská kapela začína svoje miniturné v klube U Očka na Karpatskej ulici v Bratislave, budúci týždeň sa chystá do Klubu 77 v Banskej Bystrici a košického Colossea.

Výstava,koncert / Andrew Hillard

18.00, Tranzit, Zlaté piesky

Andrew Hillard je fotograf a pesničkár známy ako Frank Winter. Už niekoľko rokov žije v Bratilave. Práve Bratislavu zachytáva projekt, ktorý uvidíte v ateliéroch Tranzit v sobotu o 18.00 v kurátorskej koncepcii Laca Terena. Výstava bude sprevádzaná aj hudbou kapely La Stampa a samozrejme Franka Wintera.

Workshop / Music Lab s Vili:amom

14.00, Kasárne – Kulturpark, Košice

V sobotu a nedeľu bude v Kulturparku prebiehať ďalší z workshopov pod hlavičkou Musiclabu. Tentokrát príde Vili:am (Viliam Lauko) z Pudingu Pani Elvisovej. Súčasťou workshopu bude aj verejná prezentácia počas nedele. Viac na stránke.

Nedeľa 3. apríl 2011

Koncert / The Duke Ellington Orchestra

20.00, Slovenské národné divadlo – Opera, Bratislava

V Sále opery a baletu SND bude jazz! A keď jazz tak poriadny. Vlani na jar vypredal pražskú Lucernu a teraz sa prvýkrát predstaví aj u nás – legendárny Duke Ellington Orchestra. Špeciálnymi hosťami budú Peter Lipa a Juraj Bartoš. Máme sa na čo tešiť.