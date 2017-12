Slávne duo v Bratislave. V roku 1983, aj zajtra

Hrajú spolu už takmer štyridsať rokov a stále ich to baví. Chick Corea a Gary Burton sa objavili v Bratislave v roku 1983 a zajtra prídu znovu. Pred koncertom si budete môcť pripomenúť atmosféru prvej návštevy v dokumente z televízneho archívu.

1. apr 2011 o 0:00 kul

Hrajú spolu už takmer štyridsať rokov a stále ich to baví. Chick Corea a Gary Burton hrali v Bratislave v roku 1983 a zajtra si tu zahrajú znovu. Pred koncertom si budete môcť pripomenúť atmosféru prvej návštevy v dokumente z televízneho archívu.

Sú to dvaja virtuózi, ktorí už od konca 60. rokov patria do svetovej špičky. Klavirista Chick Corea a hráč na vibrafón Gary Burton už v Bratislave raz hrali, ešte za čias "železnej opony".

„Bol to neobyčajný pocit. Cítili sme ho my, no verím, že vy určite ešte viac. Viem, že sa tu nekoncertovalo často a že v komunistickom režime sa nežilo ľahko. Chcel by som veriť, že sme tiež trochu prispeli k tomu, že sa to o pár rokov zmenilo,"spomínal Chick Corea v rozhovore pre SME.

Prečítajte si rozhovor s Garym Burtonom.

Pred zajtrajším koncertom v špeciálne zvukovo upravenej sále bratislavskej Incheba Expo Arény divákom premietnu aj dokument Jozefa Novana z pamätného večera v novembri 1983.

video //www.sme.sk/vp/19998/

Čo bude znieť teraz? „Program tvoria skladby, ktoré s Garym nazývame štandardy. Sú to veci od skladateľov, ktoré každý spozná, ale v našich verziách budú znieť, myslím, dosť inak. Hrávame Antonia Carlosa Jobima, Billa Evansa, Dava Brubecka," dodáva Corea.

Duo však chce v Bratislave predstaviť aj skladby z tri roky starého albumu The New Crystal Silence, ktorý nadväzuje na ich slávny spoločný debut Crystal Silence (1973), zaznieť by mali aj témy od The Beatles, Kurta Weila či Dava Brubecka.