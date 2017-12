Filmom roka je Dom, debut režisérky Zuzany Liovej

Na Berlinale napísali, že je to príklad inteligentnej kinematografie z východnej Európy

19. dec 2011 o 18:46 Kristína Kúdelová

Zuzana Liová nakrútila film taký pevný a taký intímny, aký je jeho názov. Najlepším filmom zo sveta sa stala Melancholia.

KULTÚRNA UDALOSŤ ROKA 2011

| FILM | KNIHA | HUDBA | DIVADLO | VÝSTAVA

Zo štatistík o návštevnosti kín to, bohužiaľ, nevyplýva, a predsa je Dom naším filmom roka. Nakrútila ho mladá režisérka Zuzana Liová a keď ho vo februári vybrali do hlavného programu Berlinale, vo festivalovom katalógu napísali, že je to príklad mladej a inteligentnej kinematografie z východnej Európy.

Po dlhom čase najlepší

V Nemecku tomuto filmu veľmi dobre porozumeli. Aj celkom mladí diváci po jeho projekcii nadšene tlieskali. V podtitule Domu sa hovorí, že je to sen nedokonalého muža o dokonalej rodine. Ten muž vyrástol a žil v socializme, a jeho rodinu tvoria dcéry, ktoré sa už naučili myslieť inak. Preto je to film plný generačného napätia – a mnohých iných, subtílnych konfliktov.

„Pre každého v ňom môže byť čosi bytostné, pretože všetci sme najprv deti, a potom sú z nás rodičia,“ hovorí Zuzana Liová. „Zároveň je to film o rešpektovaní slobody a osobnosti druhého. Je aj o schopnosti prejaviť lásku.“

Dom nebol na Berlinale v hlavnej súťažnej sekcii, počas festivalu sa však o ňom písalo veľa a boli to len pozitívne ohlasy. V časopise Variety napríklad začali svoju recenziu slovami, že je to „dokonale navážená kontemplatívna dráma“. V Hollywood Reporter zas napísali, že „Dom je pevný a zároveň intímny ako jeho názov.“ Ocenili, že Liová „pozná svojich hrdinov zvnútra aj zvonka“ a že z hercov vytiahla také jemné gestá, „až zabudneme, že sa pozeráme na film“.

Liová vyštudovala scenáristiku a možno kedysi nepočítala s tým, že bude aj režisérkou. No kolegovia ju presvedčili, aby si scenár na televízny film Ticho sama nakrútila. To bolo v roku 2005. Potom dlho a trpezlivo písala Dom. Výsledok je taký jednoduchý, moderný, citlivý a zároveň rozhodný, že režisér Vlado Balko (autor filmu Pokoj v duši) v našej ankete povedal: „Po dlhom čase je to jediný dobrý slovenský film.“

Rok s koncom sveta

Na tento rok ohlásil dánsky režisér Lars von Trier apokalypsu. Nakrútil o nej krásny film Melancholia. Nejakú medailu by si zaslúžil už za úvodné vizionárske intro – v našej ankete o kultúrnu udalosť roka sa Melancholia stala najúspešnejším filmom zo sveta. „Funguje so zvláštnou gravitáciou,“ napísal o ňom Peter Nágel, umelecký riaditeľ Art Film Festu. „Prináša osobité posolstvo o konci sveta, ktoré si určí každý sám.“

Lars von Trier nakrútil film o utrpení bez toho, že by životu odňal jeho hodnotu. Šéfredaktor kinema.sk Peter Konečný o ňom konštatoval: „Depresia ani nemôže mať krajšiu podobu.“

Výsledky Filmy - Top 5 1. Dom, r. Zuzana Liová

2. Cigán, r. Martin Šulík

3. Melancholia, r. Lars von Trier

4 – 5. Strom života, r. Terrence Malick, Marhuľový ostrov, r. Peter Bebjak

pozn. red.: Strom života a Marhuľový ostrov získali rovnaký počet hlasov

Filmy 2011 Čo mohlo byť inak Málo divákov pre Dom. Pri tomto filme sa, samozrejme, nečakalo, že bude mať takú vysokú návštevnosť, ako napríklad Jánošík alebo Bathory. Ale 5357 divákov od septembrovej premiéry – to je žalostne málo. Tínedžerský film Lóve mal pritom stotisíc divákov.

Umlčaný režisér. Po premiére Melancholie vyhnali Larsa von Triera z festivalu v Cannes, pretože mal počas vtipkovania na tlačovke nevhodné poznámky o Hitlerovi a židoch. Po neúspešnom vysvetľovaní sa nakoniec rozčarovaný rozhodol, že už nikdy neprehovorí pred médiami.

Audiovizuálny fond bez zmien. Skupina filmárov kritizovala konflikt záujmov členov správnej rady Audiovizuálneho fondu pri rozdeľovaní finančnej podpory. V jeho vedení zatiaľ nenastala vážna zmena.

Bez experimentu. Tento rok by nás mohla obveseliť čiernobiela a nemá komédia The Artist. V časoch 3D je to nevídaný a mimoriadne vydarený experiment. Žiaľ, žiadny náš festival ani distribútor ho nezískal. Prejde táto filmová udalosť mimo nás?