Hudobnou udalosťou roka je Zelená pošta

18. dec 2012 o 18:07 Oliver Rehák

Zelená pošta je jeden z najlepších albumov, ktoré vznikli v Československu. Nahrával sa v máji 1972, no prvýkrát naživo zaznel až v septembri tohto roka.



Kým vo svete sa pripomínali päťdesiate výročia od prvého singla The Beatles a prvého koncertu The Rolling Stones, u nás sa stala hudobnou udalosťou koncertná premiéra platne Zelená pošta.

Z jedného koncertu deväť

„Bola to náhoda, že to vyšlo na štyridsiate výročie. Už dlhšie som presviedčal Mariána Vargu, aby sme to urobili na Konvergenciách,“ hovorí šéf festivalu Jozef Lupták. Na premiérový koncert si prišiel dať podpísať pôvodnú LP platňu: „Je to moja srdcovka, veľmi som sa tešil, že konečne zaznie celá naživo. Ale nečakal som, že to bude až taký ohlas.“

Pôvodne malo ísť o jeden koncert, no už v Bratislave sa po rýchlom vypredaní musel pridať ďalší. To isté sa vzápätí stalo v Košiciach. Zelená pošta potom ešte zaznela v Banskej Bystrici, v Prahe, neskôr pribudli ďalšie dva koncerty a vo februári je naplánovaný v Nitre.

Už to dokazuje, že Zelená pošta je nadčasový album. Sú na ňom výborné pesničky Vargu, Peteraja, Hammela a Filana. Dodnes svieže hudobné nápady, poetické texty, do skvele zohratej partie muzikantov z Vargovej skupiny Collegium musicum zapadol hosťujúci český gitarista Radim Hladík.

„Bolo to jedno z mojich najlepších období. S Kamilom Peterajom naše albumy rozlišujeme na zimné a letné, Zelená pošta bol letný. Každý deň sme sa chodili kúpať a každý deň vznikla pesnička,“ spomína Marián Varga.

Prečo to nešlo naživo

Z desiatich pesničiek sa však doteraz naživo dali počuť iba dve – Smutná ranná električka a krátka inštrumentálka Domáca úloha. Že Varga podobne ako na predchádzajúcom albume Zvoňte, zvonky (1969) aj tu nakomponoval dôležité pasáže pre sláčiky a dychové kvinteto, je len jeden dôvod.

„Album som vždy považoval za formálne i obsahovo kompaktný a uzavretý útvar, ktorý by bol vhodný pre Collegium musicum,“ vysvetlil Marián Varga. „Ale zároveň ide o pesničky a my sme v skupine speváka nikdy nemali, preto sme to naživo nemohli hrať.“

Ponuka pridať muzikantov zo strany festivalu bola, no naskúšanie a zrealizovanie pôvodnej verzie by bolo komplikované. Na druhej strane digitálne zvuky už sú dnes také verné, že keď pasáže sláčikov a dychov prevzal klávesák Peter Preložník, väčšine divákov to príliš neprekážalo.

Zelená pošta bola špeciálnym, ale predsa len jedným večerom na Konvergenciách. Celý festival tento rok ponúkol najsilnejší program od svojho vzniku v roku 2000. Koncert Morimur vypredal Dóm sv. Martina (a tiež sa objavil v ankete), výborné boli aj sólové recitály strednej generácie hudobníkov (Škutová, Lenko, Šebesta a ďalší).