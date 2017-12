Hlasujte za najlepšiu poviedku súťaže Cena Fantázie 2016

Vyberte víťaza súťaže Martinus Cena Fantázie 2016.

26. sep 2016 o 13:59

Predstavili sme vám všetkých piatich finalistov najprestížnejšej slovenskej literárnej súťaže v oblasti fantastických žánrov, Martinus Ceny Fantázie 2016.

Finalisti postúpili z prvého kola súťaže spomedzi 155 prijatých poviedok na základe bodovania poroty v zložení: Kristína Farkašová, Alexandra Pavelková, Katarína Čavojová, Erich Mistrík a Maroš Hečko.

Hlasovanie trvá tri týždne do 14. októbra 2016 polnoci. Výsledky súťaže budú zverejnené 12. novembra 2016 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.

Všetci hlasujúci budú zaradení do žrebovania o tri knihy Cena Fantázie 2016.

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO: 35790253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súduBratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 2471.

Partnerom súťaže je Fantázia media, s.r.o., P. Pázmaňa 5, 927 01 Šaľa

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami:

1. Súťaž sa koná do 26. 9. 2016 do 14. 10. 2016.

2. V súťaži vyžrebujeme troch výhercov knihy Cena Fantázie 2016. Každá výherca získa jednu knihu.

3. Do žrebovania bude zaradený každý používateľ, ktorý sa zapojí do hlasovanie prostredníctvom formulára s výzvou na hlasovanie.

4. Používateľ sa môže do súťaže zapojiť len raz.

5. Jeden používateľ môže vyhrať len 1 knihu.

6. V prípade, že používateľ odošle do súťaže v viac ako jeden hlas, do žrebovania a hlasovania bude zaradená len jeho prvá odpoveď. Viacnásobné zapojenie sa do súťaže nezvyšuje šancu na výhru ani na lepší výsledok v hlasovaní.

8. Do súťaže budú zaradení len tí používatelia, ktorí okrem odpovede vyplnia v súťažnom formulári všetky povinné polia, ktoré sú nutné pre odovzdanie výhry.

9. O výhre budeme výhercov informovať telefonicky.

10. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na potreby tejto súťaže (evidencia výhercov z dôvodu odovzdania výhry).