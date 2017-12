Hlasujte za najlepšiu poviedku súťaže Cena Fantázie 2017

Vyberte víťaza súťaže Martinus Cena Fantázie 2017.

9. okt 2017 o 10:51

Predstavili sme vám všetkých piatich finalistov najprestížnejšej slovenskej literárnej súťaže v oblasti fantastických žánrov, Martinus Ceny Fantázie 2017.

Finalisti postúpili z prvého kola súťaže spomedzi 178 prijatých poviedok na základe bodovania poroty v zložení: Silvester Lavrík, Róbert Kotian, Táňa Pauhofová, Jaroslav Lupečka a Marek Zákopčan.

Hlasovanie trvá tri týždne do 28. októbra 2017 polnoci. Výsledky súťaže budú zverejnené 11. novembra 2017 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.

Všetci hlasujúci budú zaradení do žrebovania o tri knihy Fantázia 2017 a o ročné licencie ESET Internet Security.

Finalisti a ich poviedky - zoradené v abecednom poradí . Prečítajte si pravidlá súťaže.

1. Michal Brat: Forrest (sci-fi)

2. Filip Brišš: Sarah (sci-fi)

3. Róbert Hric: Koniec sveta príde skôr (fantasy)

4. Anna Olejárová: Preplatok (sci-fi/horor)

5. Martin Petro: Muž, ktorý vymyslel farbu (sci-fi)

Hlasovanie bolo ukončené.

Štatút súťaže

Organizátor súťaže: spoločnosť Petit Press, a. s., Lazaretská 12, 814 64 Bratislava, IČO: 35790253, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 2471.

Partner súťaže: Fantázia media, s.r.o., P. Pazmáňa 5, 927 01, Šaľa, IČO: 46515381, DIČ: 2023424007, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č.: 28834/T

1. Hlasovanie o najlepšiu poviedku z piatich finalistov Martinus Cena Fantázie 2017 prebieha prostredníctvom hlasovacieho formuláru v článku Hlasujte za najlepšiu poviedku súťaže Cena Fantázie 2017 na webe kultura.sme.sk.

2. Trvanie súťaže: od 9.10. do 28.10.2017 (do polnoci). Hlasy odoslané po uvedenom čase nebudú do hlasovania ani do žrebovania zaradené.

3. Do žrebovania a hlasovania budú zaradené všetky hlasy, ktoré budú obsahovať Meno, Priezvisko a e-mailovú adresu. Duplicitné hlasy budú vyradené.

4. Výsledky súťaže budú zverejnené 11. novembra 2017 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.

5. Všetci hlasujúci budú zaradení do žrebovania o tri knihy Fantázia 2017 a o ročné licencie ESET Internet Security.

6. Ceny výhercom doručia organizátori a partneri súťaže. Víťazov budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri hlasovaní. Na základne výzvy nám výherca pošle svoje meno, adresu a telefónne číslo. Údaje budú použité výhradne na doručenie výhry.

8. V prípade, že výherca do 10 pracovných dní nezareaguje na výzvu, jeho cena prepadá inému náhodne vyžrebovanému súťažiacemu.

9. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na potreby tejto súťaže (evidencia výhercov z dôvodu odovzdania výhry).