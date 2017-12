Nominácie na Oscary: Láska možno dobyje aj Hollywood

Nomináciám na Oscary vedie snímka Stevena Spielberga Lincoln, prekvapením môže byť dráma Michaela Hanekeho Láska.

10. jan 2013 o 15:29 Kristína Kúdelová

Dvanásť nominácií získal Lincoln, jedenásť Pí a jeho život. Treba však myslieť aj na Lásku Michaela Hanekeho, posledného víťaza z Cannes.

Matematické výpočty by sa mohli zdať jednoznačné. Dvanásť nominácií na Oscara dostal Lincoln Stevena Spielberga, netradične poňatá životopisná dráma o obľúbenom americkom prezidentovi, ktorý bojoval za zrušenie otroctva. Kto by teda mohol byť väčším favoritom? Magická rozprávka Pí a jeho život, ktorá má nominácií jedenásť?

Americká filmová akadémia však ešte o ničom definitívne nerozhodla. Dnes vyhlásila taký zoznám nominácií, z ktorého môže vyjsť aj celkom iný – menej očakávaný, skôr len tušený – víťaz. Oscar za najlepší film by pokojne mohol ísť do Rakúska.

Nie je zvyčajné, aby nejaký film vyhral v hlavnej kategórii, a pritom nezískal aj ďalších Oscarov v ostatných dôležitých kategóriách. Ak 24. februára vyhlásia za najlepšieho herca Daniela Day–Lewisa a za najlepšieho režiséra Stevena Spielberga, potom bude pravdepodobne najlepším filmom Lincoln. Lenže rovnakú teoretickú možnosť má aj film Divoké stvorenia južných krajín, hit z festivalu Sundance, opradený priaznivými recenziami kritikov.

Je to príbeh o silných a nezávislých bytostiach, ktoré fyzicky aj emočne vzdorujú dnešnému typu civilizácie, a keby na Oscaroch uspel, bola by to dobrá správa pre tú nezávislejšiu časť amerického filmového priemyslu. No na takú správu môžu čakať aj v Európe.

Najstaršia herečka v oscarovej histórii

Láska, tichá dráma Michaela Hanekeho, bola pre mnohých jasným víťazom vlaňajšieho festivalu v Cannes. Jean–Louis Tringtignant a Emmanuelle Riva v nej hrajú starých manželov, ktorí sú ešte stále plní citu jeden voči druhému. Nie je to však len dojímavé rozprávanie o láske v pokročilom veku, ale aj nekompromisná meditácia o smrti.

Michael Haneke je nominovaný za najlepší scenár aj réžiu a do kategórie pre najlepšiu herečku sa dostala aj Francúzka Emmanuelle Riva ako najstaršia herečka v histórii.

Minulý rok sa americká akadémia nerozpakovala, a Oscara v troch hlavných kategóriách dala francúzskemu filmu The Artist. Urobí niečo podobné aj tento rok?

Alebo za najlepší film vyhlási komédiu, hoci sa hovorí, že sa toho dlhodobo bojí? Hlasovanie o nomináciách vyznieva priaznivo pre film Terapia láskou. Veľké prekvapenie to nie je, keď pred mesiacom vyhlásili nominácie na Zlaté glóbusy, film Davida O. Russela ovládol kategórie určené pre komédie a muzikály. Hoci až taký bezstarostný príbeh to nie je, pretože jeho hrdina má psychické problémy.

Otroci bez happyendu

Z toho, o akých filmoch americké médiá od jesene písali, by sa dalo usudzovať, že Oscary budú súbojom medzi filmami s veľkými americkými témami. Kathryn Bigelow nakrútila film Zero Dark Thirty o chytení bin Ladina, lenže nominácie pre ňu nevyzerajú tak optimisticky, ako keď pred štyrmi rokmi súťažila, a napokon aj zvíťazila s filmom z Iraku Smrť čaká všade. Tentoraz sa nedostala medzi päť najlepších režisérov.

Bena Afflecka vyhlásili za najvplyvnejšiu filmovú osobnosť roka, čo súviselo s tým, že nakrútil drámu podľa skutočných udalostí, o skupine amerických občanov, ktorí sa dostali do nebezpečenstva počas Iránskej revolúcie. Akadémia však neprejavila veľké nadšenie z jeho filmového happyendu, jeho nominácia na Oscara za najlepší film je dosť osamotená.

A oscarový happyend bude pravdepodobne chýbať aj Quentinovi Tarantinovi a jeho Divokému Djangovi. Za to, že sa Tarantino originálne vyrovnal s nespravodlivosťou, ktorá bola páchaná na černochoch, neprišla veľká odmena. Bude súťažiť o najlepší film a má aj nomináciu za pôvodný scenár, k tomu sa však prekvapivo pripojila len jedna nominácia pre Christophera Waltza (ďalšieho Rakúšana v súťaži), herca vo vedľajšej úlohe.

Ešte raz Láska

Od roku 2010 môže americká akadémia vyhlásiť až desať nominácií v hlavnej kategórii. Medzi cudzojazyčným Oscarom má dvojité zastúpenie Škandinávia – Dánsko za Kráľovskú aféru, Nórsko za Kon – Tiki, Chile s filmom No, Kanada s War Ritch. A keby to nevyšlo v hlavnej súťaži, môžu Rakúšania uspieť tu. Piatou do počtu je totiž Hanekeho Láska.



Nominácie v hlavných kategóriách:

Najlepší film

Láska (Michael Haneke) >>

video //www.youtube.com/embed/waR5wslQbS0

Pí a jeho život (Ang Lee) >>

video //www.youtube.com/embed/4-Z9Cph0GzY

Argo (Ben Affleck) >>

video //www.youtube.com/embed/w918Eh3fij0

Lincoln (Steven Spielberg) >>

video //www.youtube.com/embed/qiSAbAuLhqs

Divoké stvorenia južných krajín (Benh Zeitlin)

video //www.youtube.com/embed/ZF7i2n5NXLo

Terapia láskou (David O. Russell)

video //www.youtube.com/embed/Lj5_FhLaaQQ

Divoký Django (Quentin Tarantino) >>

video //www.youtube.com/embed/eUdM9vrCbow

Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow) >>

video //www.youtube.com/embed/YxC_JNz5Vbg

Bedári (Tom Hooper) >>

video //www.youtube.com/embed/IuEFm84s4oI

Réžia

Michael Haneke (Láska)

Benh Zeitlin (Divoké stvorenia južných krajín)

Ang Lee (Pí a jeho život)

Steven Spielberg (Lincoln)

David O. Russell (Terapia láskou)

Herec v hlavnej úlohe

Bradley Cooper (Terapia láskou)

Joaquin Phoenix (The Master)

Daniel Day-Lewis (Lincoln)

Denzel Washington (Flight)

Hugh Jackman (Bedári)

Herec vo vedľajšej úlohe

Alan Arkin (Argo)

Robert De Niro (Terapia láskou)

Philip Seymour Hoffman (The Master)

Tommy Lee Jones (Lincoln)

Christoph Waltz (Divoký Django)

Herečka v hlavnej úlohe

Jessica Chastain (Zero Dark Thirty)

Quvenzhané Wallis (Divoké stvorenia južných krajín)

Jennifer Lawrence (Terapia láskou)

Naomi Watts (Nič nás nerozdelí)

Emmanuelle Riva (Láska)

Herečka vo vedľajšej úlohe

Amy Adams (The Master)

Sally Field (Lincoln)

Anne Hathaway (Bedári)

Helen Hunt (The Sessions)

Jacki Weaver (Terapia láskou)

Pôvodný scenár

Láska (Michael Haneke)

Divoký Django (Quentin Tarantino)

Flight (John Gatins)

Až vyjde mesiac (Wes Anderson a Roman Coppola)

Zero Dark Thirty (Mark Boal)

Scenár podľa predlohy:

Argo (Chris Terrio)

Divoké stvorenia južných krajín (Lucy Alibar a Benh Zeitlin)

Pí a jeho život (David Magee)

Lincoln (Tony Kushner)

Terapia láskou (David O. Russel)

Neanglicky hovorený film

Láska (Rakúsko, Michael Haneke)

Kon-Tiki (Nórsko, Joachim Ronning, Espen Sandberg)

No (Chile, Pedro Peirano)

A Royal Affair (Dánsko, Nikolaj Arcel)

War Witch (Kanada, Kim Nguyen)

Najlepší animovaný film

Brave (Mark Andrews a Brenda Chapman)

Frankenweenie (Tim Burton)

ParaNorman (Sam Fell a Chris Butler)

The Pirates! Band of Misfits (Peter Lord)

Ralph Rozbi-to (Rich Moore)

Hudba

Dario Marianelli (Anna Karenina)

Alexandre Desplat (Argo)

Mychael Danna (Pí a jeho život)

John Williams (Lincoln)

Thomas Newman (Skyfall)

Kamera

Anna Karenina (Seamus McGarvey)

Divoký Django (Robert Richardson)

Pí a jeho život (Claudio Miranda)

Lincoln (Janusz Kaminski)

Skyfall (Roger Deakins)

Najlepšia pôvodná filmová pieseň

Before My Time - J. Ralph, z filmu Chasing Ice

Everybody Needs A Best Friend - Walter Murphy a Seth

MacFarlane, z filmu Macík

Pi's Lullaby - Mychael Danna a Bombay Jayashri, z filmu Pí a

jeho život

Skyfall - Adele Adkins a Paul Epworth, z filmu Skyfall

Suddenly - Claude-Michel Sch”nberg, Herbert Kretzmer a Alain

Boublil, z filmu Bedári