Dajte Oscara svojmu favoritovi

V nedeľu v noci nás čaká odovzdávanie prestížnych Oscarov. Ktorý film by mal podľa vás získať zlatú sošku za najlepší film minulého roka? Dajte mu hlas v našej ankete.

24. feb 2012 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

V kategórii Najlepší film je deväť filmov, ponúkame vám malú rekapituláciu:

1. Artist

"The Artist je film o hereckej hviezde nemého filmu, ktorá neverila, že časy sa môžu zmeniť – a keď sa zmenili, pre ňu v nich už miesto nebolo. Nakrútil ho francúzsky režisér Michel Hazanavicius so Jeanom Dujardinom v hlavnej úlohe. A nakrútili ho bez slov a celý v čiernobielom. Prvýkrát ho ukázali vlani na festivale v Cannes."

2. Deti moje

"Matt King počíta dni, odkedy jeho manželka zostala v kóme, bez slov a bez pohybu. V skutočnosti sa s ňou poriadne nerozprával už mesiace, ani keď bola doma a zdravá. Teraz plánuje kúpiť dom vo Francúzsku, alebo cestovať po svete, a začať novú éru v ich vzťahu."

3. Príšerne nahlas a neuveriteľne blízko

„Mohlo by sa vyrozprávať a nakrútiť milión príbehov o 11. septembri a o jeho dôsledkoch na celom svete,“ hovorí Daldry. „Aj ja som stále počúval obavy, či to nie je príliš veľa, príliš málo, alebo príliš skoro. Keďže sa na čosi také nedá odpovedať, musí nás viesť intuícia.“

4. Farba citov

"Režisér filmu Farba citov Tate Taylor si vzal za predlohu knihu The Help. Spisovateľka Kathryn Stockettová v nej píše o černoškách z mesta Jackson v štáte Mississsippi, kde to začiatkom 60. rokov vyzeralo tak, že so segregačnými zákonmi sú už zmierené aj ich obete. Kým v jedno leto zdanlivý pokoj nenarušila mladá a nahnevaná žurnalistka, keď sa slúžok vo svojom okolí začala pýtať prevratnú otázku: Ako sa cítiš?"

5. Hugo a jeho veľký objav

"Hugo a jeho veľký objav má jedenásť nominácií na Oscara a 26. februára z neho môže byť víťaz. Hoci pre Scorseseho, starého autora gangsteriek, je víťazstvom evidentne to, že filmom možno prekonať samotu, nešťastie aj smrť."

6. Moneyball

"Komorne a s dôrazom na charaktery nakrútená športová dráma dokáže zaujať a držať v napätí i publikum, ktoré šport nezaujíma. Jej prednosťami sú dobrý scenár, nevtieravé herecké výkony, kamera a nápaditá réžia."

7. Polnoc v Paríži

"V novom tisícročí opustil Woody Allen milovaný Manhattan a začal objavovať európske veľkomestá. Po Londýne a Barcelone prišiel na rad Paríž, pravdaže taký, aký ho cez okuliare snov, túžob a predstáv vidia Američania."

8. Strom života

"O režisérovi Terrenceovi Malickovi spolupracovníci hovoria, že je veľmi sčítaný, má preštudované náboženstvá a prehľad vo filozofii, a že sa rád rozpráva o svete. A pred nakrúcaním svojho filmu Strom života sa stretával s fyzikmi, astronómami a biológmi, aby porozumel vzniku vesmíru."

9. Vojnový kôň

"Steven Spielberg je jeden z najväčších žijúcich filmárov. Dosiahol, čo sa len dalo. Nemá problémy s financovaním svojich projektov. Na spoluprácu si môže vyberať najlepších z najlepších. A na Vojnovom koňovi sa naozaj tí najlepší podieľali. Ale v žiadnom Spielbergovom filme dosiaľ dva a pol hodiny netrvalo tak dlho."

Dajte hlas svojmu favoritovi